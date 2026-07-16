Copa Argentina: Racing y Defensa y Justicia estrenan entrenadores

Racing y Defensa y Justicia se medirán este jueves por los 16avos de final de la Copa Argentina, a pocos días de la definición del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Será desde las 18.45, contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, donde será el estreno de Juan Pablo Vojvoda como DT de la Academia y Julio Vaccari como entrenador del Halcón.

Racing viene de superar a San Martín de Formosa por 1 a 0 en el estadio Florencio Sola, de Banfield, gracias a un gol de Adrián Maravilla Martínez. De esta manera, repitió la clasificación ante el conjunto del Torneo Federal (lo había superado por 2-1 en el debut de la undécima edición).

Por su parte, el conjunto de Florencio Varela derrotó 2 a 1 a Chaco For Ever. Imanol Enríquez abrió la cuenta para los chaqueños, pero Aarón Molinas y Agustín Hausch revirtieron el resultado.

Cabe destacar que el ganador de Racing-Defensa y Justicia enfrentará a Belgrano de Córdoba. El conjunto de Avellaneda remontó el historial al imponerse en los tres capítulos más recientes y suma cuatro triunfos contra tres del representante de Florencio Varela (igualaron los nueve partidos restantes).

Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Santiago Sosa; Alejandro Tello, Matías Zaracho, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Defensa y Justicia: Facundo Quintana; Ayrton Portillo, Damián Fernández, Héctor David Martínez, Lucas Souto; Julián López, César Pérez; Juan Manuel Gutiérrez, David Barbona, Agustín Hausch; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Centenario Ciudad de Quilmes.

Hora: 18.45.

TV: TyC Sports.