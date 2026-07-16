“Cualquier cosa por mínima que sea, nos ayudaría”, reconoció Nicolás Bonelli

El piloto entrerriano Nicolás Bonelli, que viene de ser segundo en la octava fecha del Turismo Carretera disputada en Posadas, Misiones, habló de los posibles cambios reglamentarios que analiza implementar la categoría para Ford, la marca con la que compite.

“La verdad es que se habló de lo que es la carga delantera, de darle unos milímetros más en el splitter. Yo creo que cualquier cosa mínima que sea de las que se probó nos ayudaría. Eso es lo mínimo que se probó y lo que la categoría analiza darnos”, manifestó el oriundo de Concepción del Uruguay.

En declaraciones a Carburando, Bonelli valoró su segundo puesto en Posadas: “Tiene un sabor que se festeja doble o triple porque hacemos el motor, estamos metidos en la parte técnica del auto y se compite contra un equipo oficial Mercedes y contra el equipo BMW en el podio. La verdad es que es para disfrutarlo, todo el mundo lo ha valorado y me lo ha hecho saber”.

De todas maneras, reconoció que no quedó conforme en primera instancia: “Por ahí me bajé un poco amargado por no poder ganar pero después lo estoy disfrutando y con los chicos del equipo también. El valor es inmenso más en el TC de hoy que está muy competitivo. Está muy difícil entrar dentro de los 10 o de los 15, está todo muy parejo por eso se ha visto que los que andan ahí se complican. Cualquiera de los primeros 30 o 35 de adelante pueden ganar en cualquier momento así que el valor es inmenso y a veces uno no cae”.