El esloveno Slavko Vincic dirigirá la final entre Argentina y España

El esloveno Vincic dirigió a Argentina en la derrota con Arabia Saudita en Qatar y cuenta con un pasado oscuro por una detencion en Europa.

La FIFA confirmó este jueves que el esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026 que protagonizará la selección argentina de fútbol ante su par española el próximo domingo desde las 16 en New Jersey/Nueva York. Ya dirigió a la selección en la derrota ante Arabia Saudita por 2 a 1 en el debut de Qatar 2022, que terminaría con la consagración Albiceleste.

Vincic carga con un episodio que marcó su trayectoria: en mayo de 2020 fue detenido por la policía de Bosnia y Herzegovina durante una redada contra una red de prostitución, tráfico de drogas y armas ilegales, y liberado esa misma noche sin cargos tras ser interrogado como testigo.

Vincic, nacido el 25 de noviembre de 1979 en Maribor, Eslovenia, es árbitro internacional de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) desde 2010. Debutó en la primera división eslovena en 2007 y escaló posiciones hasta convertirse en uno de los colegiados de élite de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA). En sus casi dos décadas de carrera acumuló más de 113 partidos internacionales en 39 competiciones, con 316 tarjetas amarillas y 9 rojas, según los registros de WorldReferee.

La designación para la final de la Champions League 2024 fue el punto más alto de su carrera. La UEFA lo confirmó en mayo de ese año para arbitrar el encuentro del 1 de junio en Londres, con sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como asistentes, y el francés François Letexier como cuarto árbitro. Vinčić se convirtió así en el segundo árbitro esloveno en dirigir una final de la Champions, tras Damir Skomina, que ofició la final de 2019 entre Liverpool y Tottenham. “Cuando recibí la noticia, fue un momento muy emotivo. Si soy honesto, cuando empecé a arbitrar no estaba seguro de que mis sueños llegaran tan lejos como a una final de la Champions”, declaró Vincic a UEFA.com días antes del partido.

El encuentro en Wembley fue la primera vez que Vincic arbitraba un partido del Real Madrid en competición europea, pese a haber dirigido 14 partidos continentales con clubes españoles. Al Borussia Dortmund, en cambio, ya lo había tenido bajo su mando en la vuelta de los cuartos de final de esa misma edición, cuando los alemanes derrotaron al Chelsea por 4-2.

Un hecho oscuro afuera de las canchas

El episodio de Bosnia en 2020 puso en riesgo toda esa trayectoria. El 29 de mayo de ese año, Vincic se encontraba en una cabaña en la ciudad de Bijeljina cuando la policía irrumpió en el lugar. Las autoridades detuvieron a 26 hombres y 9 mujeres, y decomisaron 14 paquetes de cocaína, 10 armas de fuego, tres chalecos antibalas y más de 10.000 euros en efectivo. Entre los arrestados figuraba Tijana Maksimovic, presunta líder de la red, quien posteriormente se declaró culpable del delito de proxenetismo internacional, según informó The Athletic.

El árbitro negó cualquier vínculo con las actividades ilícitas. “Acepté una invitación a almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento de ello. Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la policía y sucedió lo que sucedió”, declaró Vincic al medio esloveno Vecer. Agregó que no conocía a ninguna de las personas detenidas y que la policía lo trató como testigo desde el principio. Esa misma noche regresó a Eslovenia.

La Federación Eslovena de Fútbol respaldó a su árbitro y cerró el caso de inmediato. “Estaba en el sitio equivocado en el momento inadecuado”, señaló el organismo, que no abrió ningún procedimiento disciplinario. La justicia bosnia tampoco formuló cargos contra Vinčić. Menos de un año después del incidente, el árbitro ya dirigía la semifinal de la Liga Europa entre Arsenal y Villarreal, y luego la final de esa misma competición en 2022, cuando el Eintracht Frankfurt derrotó al Rangers en Sevilla en una tanda de penaltis.

Su presencia en torneos de máxima exigencia se mantuvo constante. Vincic arbitró en la Eurocopa 2020, donde dirigió tres partidos, incluido el duelo de cuartos de final entre Italia y Bélgica. En el Mundial de Qatar 2022 estuvo a cargo de dos encuentros, entre ellos el histórico partido en el que Arabia Saudita derrotó a Argentina en la fase de grupos. En el Mundial 2026 acumuló tres partidos más antes de que su nombre volviera a sonar con fuerza en los días previos a la final entre España y Argentina en Nueva Jersey, señala Infobae.