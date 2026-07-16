Lamine Yamal encendió las alarmas en España, a tres días de la final con Argentina

El extremo de 19 años sufrió una molestia muscular en el muslo de su pierna izquierda en la semifinal ante Francia y no pudo participar aún de los entrenamientos del seleccionado ibérico. Este jueves se lo vio con un vendaje realizando tareas diferenciadas en una colchoneta.

Lamine Yamal, la joven estrella del seleccionado español, encendió las alarmas por una lesión muscular a tres días de la final de la Copa del Mundo frente a Argentina. Al extremo de 19 años recién cumplidos se lo vio este jueves con un ventaja en el muslo izquierdo y realizando tareas de rehabilitación sobre una colchoneta.

El jugador del Barcelona no terminó la semifinal ante Francia (2-0) con una sonrisa completa a causa de una molestia en el muslo de su pierna izquierda. Ya de vuelta en el hotel, los fisioterapeutas de la Roja comenzaron a trabajar en la zona sobrecargada y le llevaron tranquilidad al DT.

Sin embargo, este jueves, a solo tres días de la final de la Copa del Mundo contra el combinado de Lionel Messi, el crack de Barcelona no participó de la práctica en Nueva Jersey. Las cámaras del diario AS lo mostraron sentado a un costado de la cancha, con un vendaje en el muslo.

Estuvo con los botines puestos, pero solo llevó a cabo tareas de rehabilitación sobre una colchoneta y con un rolo de gomaespuma, utilizado para los automasajes y la liberación miofascial.

A su lado, también con tareas diferenciado, se lo vio a Pedro Porro, el MVP de la semifinal con les Bleus y autor del 2-0 definitivo tras una gran pared con Dani Olmo. El lateral derecho pagó caro el esfuerzo sobrehumano que hizo para marcar de cerca a Kylian Mbappé, Bradley Barcola y Michael Olise. Además, se proyectó incansablemente y ahora se recupera de a poco de una fatiga muscular.

La evolución de ambos es monitoreada por el cuerpo técnico de De la Fuente y es cuestión de horas para que vuelvan a entrenar a la par de sus compañeros y prepararse para la gran final de la Copa del Mundo contra la Argentina de Messi, el próximo domingo desde las 16 en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.