Rocamora anunció la llegada de Juan Cruz Scacchi para la Liga Argentina de Básquetbol

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay comenzó el armado de su plantel para la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol y confirmó la contratación del paranaense Juan Cruz Scacchi. El ala pivote, de 25 años y 2 metros de estatura, viene de jugar en Deportivo Norte de Amstrong; previamente estuvo en Lanús.

La contratación de Scacchi fue anunciada a través de las redes sociales del club de La Histórica. “Altura, gol externo y mucha entrega para la pintura de Rocamora! Bienvenido a tu nueva casa, Juan Cruz”, publicó el club en Instagram con un posteo acompañado por un video.

Paralelamente, la entidad de Concepción del Uruguay está a punto de hacer oficial el arribo de Juan Cruz Krapp, luego de su paso por Recreativo en la Liga Federal y el título en el torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquetbol, publica Paraná Deportes.