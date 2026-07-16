Rugby: el entrerriano Marcos Kremer tendrá su Argentina-Inglaterra el próximo sábado

El concordiense Kremer será de la partida el sábado en Santiago del Estero.

Argentina e Inglaterra, después de la semifinal del Mundial de fútbol, también se medirán en rugby este sábado y habrá un entrerriano como protagonista. El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, escenario del encuentro de la 3ª fecha del flamante Nations Championship, el próximo sábado a las 16.

Kremer fue confirmado este jueves en la formación titular del seleccionado argentino de rugby que dirige Felipe Contepomi para enfrentar nuevamente a los ingleses, tras el vibrante encuentro disputado en noviembre pasado en Twickenham, donde el seleccionado nacional estuvo a punto de quedarse con el triunfo (fue derrota 27-23).

En 31 partidos disputados, Los Pumas obtuvieron 5 triunfos, 2 empates y 24 derrotas. El último triunfo en territorio argentino fue en 2009 en Salta, cuando la selección Albiceleste ganó por 24-22.

Santiago del Estero recibirá por tercera vez a Los Pumas, que se mantienen invictos en la provincia. Primero vencieron a Escocia en 2022 por 34-31, y luego a Sudáfrica por 29-28 en 2024.

Cabe destacar que Los Pumas llegan a este encuentro tras caer ante Escocia en Córdoba por 47-38 y vencer a Gales en San Juan por 35-21. Inglaterra, por su parte, cayó ante Sudáfrica por 45-21 y venció a Fiji por 73-8.

Respecto al equipo que venció a Gales la semana pasada en San Juan, Los Pumas presentarán dos variantes en el XV inicial: Mayco Vivas ingresará por Boris Wenger, mientras que Matías Moroni lo hará en lugar de Lucio Cinti. La novedad del banco de suplentes es la inclusión de Efraín Elías, reciente campeón con Toulouse de Francia, que podrá disputar su primer partido de la temporada con el seleccionado nacional.

A continuación, la formación de Los Pumas para recibir a Inglaterra en Santiago del Estero:

Formación Inicial

1. Mayco Vivas (41 caps)

2. Julián Montoya (119 caps) – Capitán

3. Tomás Rapetti (5 caps)

4. Guido Petti (100 caps)

5. Matías Alemanno (101 caps)

6. Santiago Grondona (28 caps)

7. Marcos Kremer (82 caps)

8. Joaquín Oviedo (24 caps)

9. Gonzalo García (18 caps)

10. Tomás Albornoz (23 caps)

11. Mateo Carreras (35 caps)

12. Justo Piccardo (12 caps)

13. Matías Moroni (96 caps)

14. Bautista Delguy (41 caps)

15. Santiago Carreras (66 caps) – Vicecapitán

Suplentes:

16. Ignacio Ruiz (29 caps)

17. Boris Wenger (7 caps)

18. Pedro Delgado (10 caps)

19. Efraín Elías (2 caps)

20. Pablo Matera (123 caps) – Vicecapitán

21. Joaquín Moro (4 caps)

22. Simón Benítez Cruz (11 caps)

23. Lucio Cinti (41 caps)