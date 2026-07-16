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Tras clasificar a la final, Argentina volvió a entrenar entre sonrisas y pensando en España

16 de Julio de 2026 - 18:15
Lautaro Martínez

En Atlanta, Lautaro Martínez rodeado por Gonzalo Montiel y el entrerriano Marcos Senesi.

Por primera vez desde su clasificación a la final de la Copa del Mundo 2026, la selección  argentina de fútbol se entrenó en Atlanta y puso sus energías en la gran definición con España, prevista para el próximo domingo desde las 16 en Nueva York, New Jersey. Tras la épica victoria ante Inglaterra por 2 a 1, los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron tareas regenerativas y tareas con pelota.

Aquellos que jugaron más de 60 minutos en la semifinal descansaron y únicamente hicieron algunas tareas de recuperación física. Mientras sus compañeros estaban trabajando con pelota, las cámaras enfocaron a Lionel Messi, Leandro Paredes y Enzo Fernández sentados en un banco, descalzos y charlando entre risas. Más tarde se le sumaron Giuliano Simeone, Julián Álvarez y el resto de los titulares que vencieron 2 a 1 a Inglaterra en el Atlanta Stadium.

El de este jueves mediodía fue un entrenamiento distendido, ya que aquellos que tuvieron poca participación o que no jugaron ayer hicieron ejercicios que no requirieron demasiado desgaste. La práctica más exigente será la del viernes, la última en Atlanta antes de emprender viaje rumbo a Nueva Jersey, sede de la final.


A diferencia de los partidos anteriores, la FIFA dispuso una modificación en los cronogramas de ambos seleccionados. El viernes será el día abierto a la prensa, en el que los medios podrán hablar con tres jugadores de cada plantel y tendrán acceso a los primeros 15 minutos del entrenamiento, y por la tarde Lionel Scaloni y Luis De La Fuente brindarán la conferencia de prensa habitual.

El sábado, en cambio, las prácticas de Argentina y España serán herméticas y los entrenadores optarán por pulir los últimos detalles tácticos antes de la gran final que se disputará el día siguiente desde las 16 en el MetLife Stadium, consigna TyC Sports.

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