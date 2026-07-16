Tras ser campeón con Recreativo, Pablo Bogado volverá a Ciclista

Bogado regresa al Verde para el Torneo Clausura de la APB.

Tras su paso por Recreativo Bochas Club para jugar la Liga Federal y tras salir campeón del torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquetbol (APB), Pablo Bogado regresará al Club Ciclista Paraná para jugar el Torneo Clausura y la Liga Provincial.

El base/escolta cerró su participación tras su primer semestre con el Bochas y se confirmó su regreso al club que lo vio nacer deportivamente.

Bogado viene de ser campeón con Recreativo, lo que le significó su sexto título en el torneo local en las últimas 8 temporadas jugadas, señala Paraná Deportes.

Por otra parte, Recreativo también sufrió la baja de Francisco Fravega, quien tras su participación en la Liga Federal y luego de salir campeón del torneo Apertura de la APB continuará su carrera en Bancarios de Gualeguay para disputar la Liga Provincial 2026.