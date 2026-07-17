Boca superó a Sarmiento por la Copa Argentina y empezó con una sonrisa el ciclo de Arruabarrena

El Xeneize celebró con goles en el segundo en el Parque Independencia y será rival de Vélez.

Boca derrotó a Sarmiento de Junín por 2 a 0 por los 16avos de final de la Copa Argentina y comenzó con una sonrisa oficialmente el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena. En el estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Newell’s Old Boys de Rosario, el equipo de La Ribera se impuso al conducido por el exPatronato Facundo Sava, con goles en el segundo tiempo de Alan Velasco, a los 5 minutos, y Leonel Flores, a los 25, ambos con remates de media distancia.

Con el triunfo, el Xeneize avanzó a los octavos de final de la copa nacional, instancia en la que jugará ante Vélez Sarsfield con fecha, horario y estadio a confirmar.

El primer acercamiento del partido fue de Boca, a los 14 minutos, mediante un centro bajo del lateral Lautaro Blanco para que el mediocampista Santiago Ascacibar pisara el área y definiera de primera, cerca del travesaño.

Ya a los 19 minutos, un disparo del enganche Tomás Aranda desde afuera del área prometía mucho más de lo que fue, ya que llegó débil y a las manos del arquero Thyago Ayala.

El jugador más peligroso del Xeneize durante la primera mitad del primer tiempo fue el extremo juvenil Leonel Flores, que desequilibró por el costado derecho y demostró tener el arco rival entre ceja y ceja, con remates reiterados aunque imprecisos.

A los 31 minutos, un centro atrás desde la izquierda llegó al segundo palo y fue rematado por Ascacibar, con un disparo que salió alto y desviado.

Seis minutos más tarde, el volante Milton Delgado recibió por izquierda, se cerró contra el área y sacó un derechazo alto, que se fue cerca del ángulo izquierdo de Ayala.

A los 41 minutos, Flores pudo gambetear para desbordar por derecha y meter un centro buscapié que se cerraba contra el segundo palo, pero fue detenido por Ayala.

El Xeneize abrió el marcador en su primera llegada del complemento, a los cinco minutos, con un gran disparo de media distancia del mediocampista Alan Velasco, cuyo sablazo potente entró pegado al poste derecho del arquero rival.

Sarmiento tuvo su primer acercamiento de la segunda mitad a los 14 minutos, mediante un remate de afuera del área del delantero Santiago Salle, que se fue cruzado y cerca del palo derecho del arquero Leandro Brey.

Boca amplió la ventaja a los 25 minutos de la segunda parte, con un nuevo ataque del extremo Leonel Flores, que se acomodó para su pierna derecha y sacó un disparo seco, rasante y cruzado, con el que puso el 2-0.

Siete minutos después, una jugada asociativa de toda la cancha le llegó al mediocampista Kevin Zenón, que salió para su pierna izquierda y buscó el segundo palo, aunque su tiro se fue ancho, consigna NA.