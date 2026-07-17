Con el regreso de Gorosito, San Lorenzo se mide con Deportivo Riestra por la Copa Argentina

San Lorenzo de Almagro y Deportivo Riestra se cruzarán este viernes, desde las 18.45, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, de Deportivo Morón, por los 16avos de final de la Copa Argentina. El partido será dirigido por Álvaro Carranza y transmitido por TyC Sports. El ganador se medirá con Gimnasia y Esgrima La Plata, que viene de eliminar a Acassuso.

En el Ciclón se producirá el retorno de Néstor Gorosito como director técnico, luego de 22 años. Esta vez intentará repetir lo hecho ante Deportivo Rincón, cuando lo goleó 5 a 0 en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes y avanzó a esta instancia, con tantos de Guzmán Corujo, Luciano Vietto, Rodrigo Herrera (en contra), Alexis Cuello y Matías Reali.

El Malevo, que contará con el paranaense Ignacio Arce en el arco, viene de ganarle 1 a 0 a Deportivo Maipú de Mendoza. Al único tanto lo convirtió Ángel Stringa.

Probables formaciones:

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Nicolás Tripichio, Ezequiel Herrera, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Gonzalo Abrego, Ignacio Perruzzi; Matías Reali, Facundo Gulli, Alexis Cuello; Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Ignacio Gariglio, Carlos Quintana, Jonatan Goitía; Nicolás Watson, Pablo Monje, Milton Céliz; Antony Alonso, Nicolás Benegas. DT: Guillermo Duró.

Árbitro: Álvaro Carranza.

Estadio: Nuevo Francisco Urbano, de Deportivo Morón.

Hora: 18.45.

TV: TyC Sports.