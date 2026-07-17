Copa Argentina: Riestra amargó el debut de Gorosito en su regreso a San Lorenzo

El Malevo eliminó por penales al Ciclón, tras empatar 1 a 1 en cancha de Morón.

Deportivo Riestra amargó el debut de Néstor Pipo Gorosito en San Lorenzo de Almagro y lo eliminó de la Copa Argentina. Este viernes, en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón, el equipo dirigido por Guillermo Duró se impuso 5 a 4 por penales, luego de igualar 1 a 1 los 90 minutos reglamentarios.

Matías Reali abrió la cuenta para el conjunto Azulgrana, cuando se jugaban 25 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Tomás González niveló el marcador, de cabeza, a los seis minutos de la segunda etapa para el Malevo.

En consecuencia, el pleito se dirimió desde los doce pasos, definición donde la única falla por parte del debutante Alejo Córdoba, cuyo remate fue detenido por el paranaense Ignacio Arce. Milton Céliz engañó al exPatronato Facundo Altamirano y metió a Riestra en octavos de final, donde se verá las caras con Gimnasia La Plata.