Copa Argentina: River y Aldosivi buscan un lugar en los octavos

El Millonario y el Tiburón también saldrán a escena en plena definición del Mundial.

En el estadio Padre Martearena de Salta, el Millonario y el Tiburón se enfrentarán desde las 21.45, por los 16avos de final, con caras nuevas e ilusiones renovadas para la segunda parte del año.

River y Aldosivi se medirán este viernes desde las 21.45 en el estadio Padre Martearena de Salta, donde tendrá continuidad la programación de los 16avos de final de la Copa Argentina. El encuentro entre el Millonario y Tiburón tendrá como árbitro principal a Andrés Gariano y será televisado por TyC Sports.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet, que realizó parte de su preparación en España, juega instancia tras haber superado a Ciudad de Bolívar en los 32avos de final. Fue 1 a 0, con gol del colombiano Juan Fernando Quintero.

Por su parte, el cuadro marplatense viene de derrotar 3 a 0 a San Miguel en el estadio Norberto Tito Tomaghello, de Florencio Varela. Los goles fueron obra de Joaquín Novillo, Tomás Fernández y Lucas Brochero, en contra de su propia valla.

El ganador de este encuentro se medirá con el último campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza, que viene de eliminar a Tigre.

En cuanto a las formaciones, Coudet podrá contar con dos debutantes con la camiseta de La Banda: Giovanni González como lateral derecho y el mediocampista Mauro Lambarri, ambos uruguayos. Como contrapartida, el DT no podrá contar con el lesionado Sebastián Driussi.

Por su parte, Aldosivi sufrió varias bajas y contrató varios refuerzos: los defensores Leonardo Sigali, Elías López y Joaquín Pombo; los mediocampistas Lucas Pata Castro, Matías Godoy y Nicolás Linares; y los delanteros Juan Bautista Dadín y Andrés Chávez. Muchos tendrán su estreno este viernes.

Probables formaciones:

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván; Facundo Colidio, Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Agustín Blas Palavecino, Alan Sosa, Nicolás Linares, Tomás Fernández; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Padre Martearena, de Salta.

Hora: 21.45.

TV: TyC Sports.