‘Dibu’ Martínez: “A veces lloro sólo de pensar en lo que hemos conseguido con este equipo”

El custodio del arco de la selección argentina de fútbol, Emiliano Dibu Martínez, palpitó en conferencia de prensa la final del Mundial 2026, a disputarse el próximo domingo desde las 16 ante España en Nueva Jersey y dejó varios conceptos. Entre ellos habló de lo conseguido, su obsesión por ganar, su rol como arquero, la lesión que sufrió en la mano y su pasado como hincha.

"Primero hay que ganar, sólo me enfoco en eso. A veces lloro sólo de pensar en lo que hemos conseguido con este equipo, soy un agradecido a la vida y a mi familia. Hay que saber disfrutar de momentos que quedan para toda la vida”, manifestó el marplatense y destacó las virtudes de sus compañeros.

"El arquero es más que atajar y nada más. Estar tranquilo, la postura en el arco, son cuestiones futbolísticas que a los compañeros le influyen. Los chicos son tan buenos jugando al fútbol que yo debo transmitirles seguridad y tranquilidad”, indicó el Dibu, quien llegó con una lesión en la mano sufrida en la última final de la Europa League con el Aston Villa.

"Sabía que me iba a doler muchísimo (la mano), me decían que me tenía que operar. Hoy en día ya no pienso, a partir de octavos o cuartos ya entrené normal y me siento muchísimo mejor”, confesó el exIndependiente.

Por otra parte, recordó su pasado como hincha del seleccionado argentino antes de convertirse en el arquero titular, allá por 2021: “Siempre fui un fanático más de la selección. Siempre tuve en mi cabeza ser el arquero de la selección mayor, porque vengo entrenando en el Predio de AFA desde los 15 años (Juveniles). Para mí es toda una vida en la selección”.

Además, Martínez se refirió a la identificación que tiene esta selección con los hinchas: “Nosotros nos sentimos identificados con la gente, de cómo manejarnos en la cancha, de cómo sentirlo. Venimos de familias trabajadoras, y tenemos mucha unión con el grupo. Quisiera que nos recuerden así, como cualquier argentino, trabajadores”.

En otro tramo de la conferencia, Martínez comparó su actuación en este Mundial y el de Qatar 2022. “Estoy disfrutando este Mundial, mucho más que el pasado. Mis tomas de decisiones son mejores, estoy mejor con los pies. Estoy eternamente agradecido al pueblo argentino y a mis compañeros. El domingo saldré sonriendo a la cancha”, destacó. “Tengo confianza en el arco, soy el mismo Dibu que jugaba en el jardín en Mar del Plata”, subrayó.

“A mí me importa que mis compañeros y el entrenador confíen en mí, para mí eso tiene mucho más mérito que atajar diez penales y salir en tapas de diarios”, sumó sobre sus objetivos desde el arco y reconoció que "es lindo ver tantos chicos con ganas de ser arquero".