Franco Colapinto redondeó un buen viernes en Bélgica: “Me sentí un poco más cómodo”

El piloto argentino fue de menor a mayor en Spa-Francorschamps: fue 15° y 7° en las prácticas.

El piloto argentino Franco Colapinto completó un positivo vienes en el circuito de Spa-Francorschamps, donde se disputa el Gran Premio de Bélgica. Durante las primeras dos prácticas libres, el volante de Alpine finalizó en los puestos 15º y 7º, con una buena evolución del A526.

"Fue una buena sesión, fue un buen día general. Me sentí un poco más cómodo, estuve competitivo y mejor que en las últimas dos carreras. Hicimos un par de cambios que ayudaron y pusieron el auto en una ventana en la que podemos laburar un poco mejor y extraer más el potencial", expresó.. "Desde ese lado, estoy contento, pero hay que seguir trabajando porque no estamos donde queremos estar, añadió en rueda de prensa.

"Hay que seguir así, vamos a trabajar a la noche para ver si encontramos algo más en el auto y ojalá podamos dar un pasito más mañana. Ahora a laburar e intentar hacer un poco más. Fue un buen día, viniendo de los últimos fines de semana que nos estuvo costando más, fue un buen paso. La condición más fría nos ayudó a estar más competitivos", dijo para finalizar.

Las prácticas de Colapinto el viernes en el GP de Bélgica

Colapinto fue de menor a mayor durante las prácticas este viernes en Bélgica. Finalizó 15º con un tiempo de 1m49s403 y neumáticos blandos. En principio había marcado 1m50s335, luego de superar algunas dificultades y al cabo de 13 vueltas con neumáticos duros en la primera tanda.

Con ese tiempo, Colapinto finalizó 15º, a 2s333 de Max Verstappen, quien encabezó el clasificador con una vuelta de 1m47s070. Además, terminó por delante de su compañero Pierre Gasly, que fue 17º y quedó a 309 milésimas del argentino.

Posteriormente el piloto de Alpine marcó un tiempo de 1m47s147 y quedó a 1s203 de Kimi Antonelli, quien encabezó el clasificador con un registro de 1m45s944. Colapinto se mantuvo durante buena parte de la tanda dentro de los 10 mejores y consiguió cerrar una vuelta competitiva que le permitió ubicarse por delante de George Russell, Arvid Lindblad y Liam Lawson, entre otros.

La sesión estuvo interrumpida por el fuerte accidente de Pierre Gasly. El francés perdió el control de su Alpine e impactó contra las protecciones, lo que provocó una bandera roja y le impidió continuar en pista.

Gasly terminó 18º, con un tiempo de 1m48s955, a 3s011 de la punta y a 1s808 de Colapinto. Mientras que Antonelli fue escoltado por Lando Norris, a 190 milésimas, y Max Verstappen, a 472. Lewis Hamilton y Isack Hadjar completaron las primeras cinco posiciones.

De esta manera, Colapinto terminó el viernes con buenas sensaciones luego de haber sido 15º en la primera práctica, una sesión en la que había sufrido inconvenientes con la entrega de potencia de su monoplaza. La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre y la clasificación del Gran Premio de Bélgica, consigna Carburando.