La Asociación Departamental de Básquet de Gualeguaychú renovó sus autoridades

Ariel Rey se convirtió en el flamante presidente de la Asociación Departamental de Básquet de Gualeguaychú (ADBG). Así se resolvió durante la Asamblea General Ordinaria en la sede de calle Alberdi 357, donde se trataron y aprobaron los distintos puntos establecidos en el orden del día.

Durante la reunión se dio lectura y aprobación al acta de la asamblea anterior, se aprobó la Memoria, el Estado de Recursos y Gastos y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2026.

Además, se realizó la depuración del padrón de socios, se explicó el motivo por el cual la asamblea se desarrolló fuera de término y se designaron los asambleístas encargados de firmar el acta.

Uno de los momentos más importantes de la jornada fue la elección de las nuevas autoridades que conducirán la institución durante el período 2026-2028, quedando conformadas de la siguiente manera:

Presidente: Ariel Rey

Vicepresidente: Alejandro Poeti

Secretario General: Martín Borro

Secretario de Actas: Carlos Mascheroni

Tesorero: Ciro Pavón

Revisores de Cuentas: Javier Borrajo y Alejandro Asis Majul

Fuente: FBER.