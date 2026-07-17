La FIFA aclaró que el entretiempo de la final durará 17 minutos

La duración del show del entretiempo en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España ha sido uno de los temas más debatidos en las últimas horas. Este viernes, finalmente, la FIFA aclaró que el show no se extenderá media hora sino que durará 17 minutos, dos más que el tiempo estipulado por reglamento en el fútbol.

Aunque se especulaba con un espectáculo similar al del Super Bowl, la FIFA le comunicó este viernes a las federaciones de Argentina y España que se extenderá por 17 minutos, el próximo domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

De esta manera, el descanso apenas se extenderá dos minutos respecto de un entretiempo habitual. Según detalló la organización, los números musicales ocuparán 11 minutos, mientras que los seis restantes estarán destinados al armado y desmontaje del escenario en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En la previa se había instalado la posibilidad de una pausa cercana a la media hora, tomando como referencia los tradicionales shows del Super Bowl. Incluso, un formato similar ya se había visto durante la final de la Copa América 2024, lo que alimentó las versiones sobre un espectáculo de mayor extensión.

El partido entre la Selección Argentina y España comenzará a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium, oficialmente denominado Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo, informa TyC Sports.

La grilla artística reunirá a Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS como principales figuras del espectáculo. Además, también participarán Burna Boy —intérprete de Dai Dai, la canción oficial del Mundial junto a Shakira—, Gustavo Dudamel, el coro PS 22 y Coldplay.

Otro de los momentos destacados será la presencia de personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets. El eje del show estará centrado en la unión y acompañará una iniciativa solidaria destinada a promover el acceso de niños de todo el mundo a una educación de calidad mediante fondos orientados al fomento de la alfabetización.