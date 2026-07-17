“La selección argentina juega por su gente”, destacó Lionel Scaloni

A menos de 48 horas de la final de la Copa del Mundo, el entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, cumplió con la habitual conferencia de prensa y respondió las requisitorias de los periodistas. Allí destacó las virtudes del rival, España, recordó a Luis De La Fuente como su profesor en la carrera como DT y no ahorró elogios al capitán Lionel Messi.

“Yo creo que llegaron los equipos que merecen estar en la final”, declaró Scaloni en el comienzo de la conferencia y descartó una ventaja para Argentina por disputar su segunda final de Mundial, tras la experiencia en Qatar 2022. “Ellos también tienen jugadores que han jugado en grandes escenarios. Cuando empieza a rodar la pelota el jugador se olvida de la presión y se dedican a jugar. No creo que sea un handicap, al contrario. Ellos ya jugaron finales de Eurocopa y de Nations League", explicó en declaraciones reproducidas por TyC Sports.

Ambos equipos se iban a enfrentar en marzo por la Finalissima, precisamente en el Lusail de Qatar. Sin embargo, la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre las federaciones para modificar la sede provocó que se cancelara. Igualmente, el cuerpo técnico de la Selección Argentina ya conoce las fortalezas y debilidades del rival del domingo: "A España lo analizamos porque podía jugar en marzo y lo veníamos analizando desde diciembre. El sobre análisis tampoco está bueno. Ya sabemos cómo juega, sus virtudes e intentaremos que no las lleven a cabo”.

Luis De la Fuente, entrenador de La Roja, fue profesor de Lionel Scaloni mientras éste realizaba el curso de entrenador de fútbol. Este viernes, en un evento organizado por la FIFA, se fundieron en un largo abrazo. En conferencia, el pujatense declaró: "Tengo un gran recuerdo de él. Era uno de los profesores con el que más hablaba. Yo era muy inquieto, de preguntar cosas y él nunca se oponía a las preguntas. Para mí ha sido un gran tipo siempre".

Por otra parte, Scaloni destacó la unión que genera la selección en la previa de un partido que puede ser recordado para toda la eternidad: "Ves la manera en la que festeja tu gente y te llega. Es imposible que no te toque el corazón. Al fin y al cabo la selección argentina juega por su gente. Hemos recuperado algo que es muy valioso: que la gente se pare adelante de la televisión con la gente de Argentina y que se dé un abrazo un hincha de Newell's con uno de Central. Cómo no te va a emocionar. Sabemos que en un Mundial es fundamental la unión y creemos que esa sintonía está. Para nosotros es emocionante y está bueno sacar las emociones. Es parte de la vida y te hace más humano de lo que sos".

Y si de emociones hablamos, alguien que las despierta es Lionel Messi, quien a sus 39 años buscará levantar su segunda Copa del Mundo mientras sigue batiendo récords históricos en la competición. El DT, como no podía ser de otra manera, lo llenó de elogios: "Historia pura es él. Haber llegado a una final en el momento que está él, a sus 39 años, es increíble. Por eso digo que lo disfrutemos, porque lo tenemos acá y hay que valorar lo que hace".

Y añadió: "La leyenda es él y este grupo de jugadores que nos ha llevado a estos años maravillosos. Conseguirlo es muy difícil. Ha conseguido unas cosas que años atrás eran impensadas. Se los dije ayer en una charla: agradecimiento eterno por parte del cuerpo técnico porque no era fácil llegar hasta esta instancia y durante tantos años competir a este nivel. Eso ha sido algo maravilloso. Si no se gana, el camino ha sido increíble, un ejemplo para todos y ojalá pueda servir como ejemplo para nuestro país".