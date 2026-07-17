Mariano Werner y su octavo puesto con el TC en Posadas: “Nuestro funcionamiento fue bueno”

Luego de su sexto puesto en la final de la octava fecha del Turismo Carretera celebrada en Posadas, el piloto paranaense Mariano Werner destacó que fue “bueno” el funcionamiento de su Ford Mustang. También evaluó la actualidad de las marcas en la categoría y opinó del rendimiento de los Mercedes Benz.

“Si bien (Julián) Santero fue el mejor con lastre (NdR: fue 3° en la Final), nuestro funcionamiento fue bueno. Hay que seguir trabajando y pensar en una carrera larga como va a ser San Juan”, manifestó Werner en diálogo con Solo TC.

Tras clasificarse 11º a 579 milésimas de la pole, en manos de Otto Fritzler (Mercedes Benz), el entrerriano finalizó tercero en su serie y generó un susto porque su auto fue remolcado a boxes después de la batería. “Fue solamente un cable que se había desenchufado y nada más”, aclaró el tres veces campeón del Turismo Carretera. Finalmente, largó octavo en la Final y al cumplir los 25 giros cruzó la bandera a cuadros en la 6° posición.

De esta manera, Werner quedó octavo en la Etapa Regular y a 50 puntos del líder, Jonatan Castellano (Dodge Challenger), y con una ventaja de 14 unidades sobre Ignacio Faín (Torino), quien cierra la zona de clasificación a la Copa de Oro. Quedan 2 fechas para completar la Etapa Regular y una de ellas tendrá formato especial. A saber, la próxima carrera del TC en San Juan (2 de agosto) tendrá más vueltas, grilla por sorteo y detenciones en boxes.

Consultado por el rendimiento de otras marcas en La Máxima, El Zorro de Paraná consideró: “Hay modelos y marcas con distintos funcionamientos, pero creo que lo de la clasificación fue relativo. El grupo que se metió adelante fue el de Nico (Bonelli), (Emiliano) Spataro y (Facundo) Ardusso por la condición del clima. Christian (Ledesma) estuvo muy bien, pero no un (Agustín) Canapino que es referente, o un (Valentín) Aguirre. Es difícil separar la cuestión climática de ese momento”.

En cuanto a lo mostrado por Mercedes Benz, Werner manifestó: “Han funcionado bien, creo que Otto (Fritzler) acá ha mostrado siempre un buen nivel. Me asustaría si hubieran hecho el 1-2-3, pero por supuesto que es un equipo y una marca que está firme y con buen apoyo. Lo económico no es menor y está bien que eso pase”.

Cabe destacar que la marca alemana dominó la última fecha en Posadas, al llevarse todos los puntos en juego con Otto Fritzler, quien relegó al segundo puesto al uruguayense Nicolás Bonelli (Ford Mustang) y se convirtió en el nuevo escolta de Jonatan Castellano.

Fuente: Solo TC