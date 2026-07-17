Messi, en la previa de la final: “Nunca pensamos en la presión, lo asimilamos como algo natural”

A dos días de la gran final entre la selección argentina y su par de España por la Copa del Mundo de la FIFA, Lionel Messi compartió un evento con Lionel Scaloni y Emiliano Dibu Martínez. Allí habló de la final del domingo en el estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey, Lamine Yamal y las virtudes de la Albiceleste para asimilar la presión.

"Crecimos jugando al fútbol con mucha pasión, con muchas ganas siempre de jugar, divertirnos y pasarla bien, sea cual sea el lugar. Sea en un colegio, la calle o un equipo, que empezamos todos en un equipo de barrio de chiquitos. Creo que nunca pensamos en la presión, lo asimilamos como algo natural, de jugar y pasarla bien”, indicó.

“Somos un grupo competitivo, nos gusta ganar pero es un deporte colectivo, el rival juega y no siempre se puede ganar. De chico fui aprendiendo que se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y como jugador", planteó La Pulga.

Messi también ahondó sobre su famosa foto con Lamine Yamal cuando este era un bebé, lo cual relató con asombro y llenó de elogios a la joven promesa del Barcelona. "Lamine es grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor. Es un referente mundial con 19 años, tiene toda la carrera por delante. Tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez. Desearle lo mejor, la verdad que lo de esa foto es una locura porque es la vida", indicó.

"Hice una foto cuando era bebe y ahora enfrentarnos en una final de la Copa del Mundo es una locura pero es uno de los mejores del mundo en este momento. Le deseo muchísima suerte porque el bien de él será el bien del Barcelona también y bueno, intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil, intentaremos. Él como España, que tiene grandísimos jugadores y un gran juego. Nosotros tenemos nuestras armas también", concluyó.