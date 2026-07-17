Por la final de la Copa del Mundo, se reprogramó toda la actividad de la Liga Paranaense de Fútbol

Además, Patronato le ganó 2 a 0 a Los Toritos en el postergado de la fecha 10 (Foto: LPF/Enzo Avilés).

Teniendo en cuenta la disputa de la final del Mundial 2026, que afrontará la selección argentina de fútbol ante su par española el próximo domingo desde las 16 en el estadio MetLife de Nueva Jersey, la Liga Paranaense de Fútbol reprogramó la totalidad de la fecha prevista para este fin de semana.

De acuerdo al comunicado publicado en sus redes sociales, la medida abarca todas las categorías organizadas por la LPF. Es decir que incluye: Primera División, Torneo Proyección Sub 20/23, fútbol femenino, divisiones juveniles e infantiles.

“La decisión tiene como objetivo permitir que jugadores, jugadoras, cuerpos técnicos, árbitros, dirigentes, familias y simpatizantes puedan vivir y acompañar un acontecimiento de enorme trascendencia para el fútbol argentino”, comunicó la entidad de calle Córdoba 53 y anunció que se reprograma para el fin de semana siguiente.

Patronato se puso al día con una victoria

El Rojinegro se impuso este jueves por 2 a 0 a Los Toritos de Chiclana, como visitante, en el partido pendiente de la 10ª fecha del Torneo Apertura. Los goles del conjunto dirigido por Leonardo Ferrero fueron obra de Benjamín Verón y Thiago Streck y le permitieron al Santo alcanzar los 19 puntos. El cuadro de barrio San Roque, por su parte, quedó con 7 unidades.