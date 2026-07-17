Vóley: con el paranaense Luciano Vicentín, Argentina cayó con Cuba en el tie break

El punta entrerriano fue titular en la derrota de Argentina ante Cuba por 3 a 2. (Foto-Archivo: FeVA).

Con la participación del paranaense Luciano Vicentín como titular, el seleccionado argentino de vóleibol perdió este viernes con su par cubano por 3 a 2. Fue en el marco de la segunda fecha de la Liga de Naciones de Vóley (VNL, por sus siglas en inglés), que se disputa en Japón. Los parciales fueron de 17-25, 25-19, 22-25, 25-21 y 15-12. Este sábado desde las 7.20, el rival será Italia en Osaka.

Para este partido, el equipo inicial de la Selección fue el mismo del partido ante Canadá a excepción del ingreso de Armoa en lugar de Palonsky. Argentina dominó el inicio y se quedó con el primer set 25-17 con mayor efectividad en todos los fundamentos.

No obstante, Cuba reaccionó y paso a dominar el segundo parcial con una mejora en ataque. De esta manera y ante un equipo argentino más impreciso, lo empató por 25-19.

A diferencia de los sets anteriores, el tercero tuvo un desarrollo mucho más parejo, pero en el cierre la Selección tuvo más paciencia y recuperó contundencia para pasar al frente nuevamente por 25-22.

En el cuarto, en tanto, Argentina logró una diferencia inicial, pero Cuba lastimó con el saque para el 9-9. Más tarde, los caribeños lo ganaron 25-21 con un buen cierre en saque y bloqueo.

En el tie break, la Selección empezó arriba 5-2, pero Cuba encontró respuestas en sus puntas para equilibrarlo en 5 y, a su vez, con dos aces de Yant pasó a ganarlo 11-8. Argentina lo empató en 11 de la mano de Kukartsev y Vicentin, pero en el desenlace Cuba sumó en bloqueo y contra y lo ganó 15-12.