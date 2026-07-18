Aldosivi barrió a River y dio el batacazo de la Copa Argentina

Este viernes por la noche se disputó el último encuentro correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. En el estadio Padre Martearena de Salta, Aldosivi y River Plate se enfrentaron para definir al último clasificado. El duelo contó con el arbitraje de Andrés Gariano.

La apertura del marcador llegó temprano en el juego. Fue a los 12 minutos, con un remate de larga distancia que se desvió en el camino y le quedó a Nicolás Cordero. El atacante no pudo definir antes del cruce de Lucas Martínez Quarta y en el rebote aprovechó Tomás Fernández para vencer a Santiago Beltrán con un remate que se metió por el costado derecho del arquero.

A River le costó mucho reaccionar y fue una constante que sufriera pérdidas en la posesión de la pelota por la mitad de la cancha. De esto se aprovechó el Tiburón, que en un contragolpe ejecutado de gran manera logró el segundo tanto.

Nicolás Cordero envió un balón largo de derecha a izquierda que cayó justo en la posición de Matías Godoy. Aprovechando el hueco en la defensa de River, Godoy habilitó la carrera de Federico Laurelli por el carril izquierdo del área grande. Con un centro de primera, Laurelli habilitó la llegada de Cordero, que cruzó el remate al costado izquierdo de Beltrán y puso el 2-0 a los 29 minutos.

Este gol fue un cimbronazo para River del que le costó reaccionar. Fausto Vera con un remate muy desviado fue el único en generar una ocasión en el lapso previo a terminar el primer tiempo. Tal fue el descalabro en River, que Eduardo Coudet decidió sacar a Juan Meza y Fausto Vera para los ingresos de Lucas Beltrán y Mauro Arambarri, todavía en el primer tiempo.

Tras el descanso, River volvió con la intención de imponerse y manejó más la pelota, pero eso no se tradujo en peligro real para el Tiburón. Apenas un remate de Arambarri que se fue afuera y una atajada de Ignacio Chicco para destacar.

El equipo de Israel Damonte, en cambio, sí facturó. El tercer gol llegó tras un remate de Martín García en una aparición por derecha tras el que Beltrán dio un rebote largo. El rebote cayó a la posición de Laurelli, que cabeceó con fuerza hacia el arco. Un desvío en Fernández en el camino cambió la trayectoria del balón y transformó a la ocasión en gol, ya que la pelota ingresó esquinada por el costado izquierdo del arco de Beltrán: Aldosivi ganaba 3-0 a los 10 minutos.

De ahí en más fue todo para el conjunto Millonario, que acumuló ocasiones de gol hasta que finalmente pudo quebrar la resistencia de Chicco. Fue a los 41 minutos, luego de un centro de Marcos Acuña desde la izquierda que la defensa marplatense rechazó a la posición de Lautaro Pereyra, que remató al arco. El disparo se desvió en Rafael Borré y se metió al costado izquierdo del arco de Chicco, poniendo el descuento.

Fue 3-1. Aldosivi ganó y se clasificó a los octavos de final, instancia en la que enfrentará al campeón defensor, Independiente Rivadavia. El ganador de esa llave, en cuartos de final enfrentará al vencedor entre Atlético Tucumán e Independiente.

-SÍNTESIS-

River Plate 1-3 Aldosivi.



Goles:

12’PT: Tomás Fernández (ALD).

30’PT: Nicolás Cordero (ALD).

11’ST: Tomás Fernández (ALD).

42’ST: Rafael Borré (RIV).



Formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Juan Meza, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Rafael Borré.

DT: Eduardo Coudet.



Aldosivi: Ignacio Chicco; Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Rodrigo González, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Tomás Fernández y Nicolás Cordero.

DT: Israel Damonte.



Cambios:

39’PT: ingresó Lucas Beltrán por Fausto Vera (RIV).

40’PT: ingresó Mauro Arambarri por Juan Meza (RIV).

6’ST: ingresó Martín García por Matías Godoy (ALD).

20’ST: ingresó Elías López por Rodrigo González (ALD).

20’ST: ingresó Agustín Palavecino por Lucas Castro (ALD).

20’ST: ingresó Bautista Dadín por Tomás Fernández (ALD).

20’ST: ingresó Joaquín Freitas por Facundo Colidio (RIV).

21’ST: ingresó Lautaro Pereyra por Aníbal Moreno (RIV).

27’ST: ingresó Nicolás Linares por Alan Sosa (ALD).



Amonestados:

5’ST: Matías Godoy (ALD).

47’ST: Martín García (ALD).



Árbitro: Andrés Gariano.



Estadio: Padre Martearena (Salta).