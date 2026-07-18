Argentina practicó y España no en la antesala de la final

Scaloni ordenó a su equipo por última vez antes de la disputa de la final del Mundial 2026.

En el mediodía de este sábado tuvo lugar el último entrenamiento de la selección argentina de fútbol antes de la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La práctica se desarrolló en el Red Bulls Performance Center, ubicado en Nueva Jersey.

La jornada arrancó con tormentas, lo que llevó a los futbolistas a trabajar primero en el gimnasio para luego salir al campo y participar del ensayo que fue abierto para la prensa (solo los primeros 15 minutos).

Esta fue una diferencia respecto a la preparación de España, cuya delegación decidió no salir al campo de entrenamiento siguiendo el protocolo de seguridad sobre tormentas de los Estados Unidos.

De todas formas, debe recordarse que el seleccionado español tuvo un día más de preparación para este partido debido a que logró la clasificación ante Francia un día antes.

La práctica

En el ensayo, el entrenador Lionel Scaloni repartió 13 pecheras y hubo un dato que podría tener valor: Gonzalo Montiel recibió y Nahuel Molina no. Aunque esto no es determinante, podría tratarse de una definición del técnico para el equipo que comenzará el encuentro frente a España.

Entre quienes recibieron pecheras estuvieron los otros 10 titulares del encuentro ante Inglaterra, además de Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul. De esta manera el plantel quedó dividido en dos grupos de 13 jugadores.

Con las formaciones a confirmarse este domingo, se presumen dos incógnitas: la elección del lateral derecho entre Molina y Montiel y el cuarto mediocampista entre Rodrigo De Paul y Giuliano Simeone.