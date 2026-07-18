“Ayer estábamos un poco mejor”, dijo Franco Colapinto

Este sábado por la mañana de Argentina se desarrolló la clasificación del Gran Premio de Bélgica, décima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. En ese marco, el argentino Franco Colapinto clasificó en el 13er lugar, pero por las sanciones a Lando Norris e Isack Hadjar tendrá la chance de partir desde el 11° puesto.

Pese a ese salto en las posiciones respecto al último ensayo de este sábado por la mañana (clasificó 13°), Colapinto lamentó la pérdida respecto a los demás pilotos comparando los rendimientos del viernes y los de este sábado.

“No mejoramos nada, empeoramos en la mañana (…) No fueron buenos cambios”, destacó el argentino. “Es un auto que está siendo bastante difícil de manejar y difícil de poner a punto porque tiene una ventana (de tiempo) muy pequeña”, sostuvo.

El nacido en Pilar señaló que es difícil corregir el rumbo del auto luego de la curva y esto provoca inconsistencia en el andar del auto. “(Es) un auto impredecible de manejar”, definió el argentino.

Para Colapinto el rendimiento del viernes fue mejor y comparado con el sábado, todas las variables mejoraron, menos su vehículo: “Nosotros no mejoramos”, subrayó y apuntó a observar nuevamente el rendimiento del auto con su equipo para descubrir cómo es que se produce la pérdida de performance.

“Mañana va a ser una carrera larga, ojalá que podamos sumar o intentar al menos”, concluyó el argentino en declaraciones recolectadas por SportsCenter.