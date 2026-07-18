Colapinto terminó 13° en la última práctica en Bélgica

El argentino mejoró su tiempo sobre el final y quedó por delante de Gasly.

En la mañana argentina de este sábado llegó el turno de la disputa de la tercera práctica cronometrada del Gran Premio de Bélgica en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Los pilotos salieron a pista para poner a punto a sus autos rumbo a la clasificación que se desarrollará desde las 11.

En ese marco, la hora de prácticas fue liderada por el puntero del campeonato, Kimi Antonelli. El piloto italiano de Mercedes marcó un tiempo de un minuto, 45 segundos y 990 milésimas luego de 13 vueltas que le permitieron ser el más veloz de la jornada.

Detrás quedó el McLaren de Lando Norris, campeón vigente del torneo, a 139 milésimas del registro más veloz luego de 21 giros. Max Verstappen fue el tercero en velocidad, completando el podio multimarca, con un tiempo 148 milésimas más lento que el de Antonelli, luego de 14 vueltas.

Franco Colapinto no tuvo el mismo rendimiento que había logrado en la segunda tanda del viernes, pero le bastó para superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly. Su tiempo fue un segundo y 914 milésimas más lento que el de Antonelli y terminó en el 13er lugar (Gasly fue 15°).

La nota de la jornada fue para Lewis Hamilton, que sufrió el mismo accidente que dejó fuera de competencia a Gasly el viernes. El piloto de Ferrari se salió de pista y dio contra un lateral, lo que lo obligó a abandonar la práctica. Los mecánicos deberán trabajar a contrarreloj para intentar llegar a la clasificación, que comenzará a las 11.

Resultados | Práctica 3 | Fecha 10 (en Bélgica)

1°) Kimi Antonelli (Mercedes): 1’45”990/1000.

2°) Lando Norris (McLaren): a 139/1000.

3°) Max Verstappen (Red Bull): a 148/1000.

4°) George Russell (Mercedes): a 367/1000.

5°) Lewis Hamilton (Ferrari): a 392/1000.

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13°) Franco Colapinto (Alpine): a 1”914/1000.