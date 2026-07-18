Con polémica en el final, los “Pumas” cayeron ante Inglaterra en Santiago del Estero

No alcanzó la reacción del arranque del segundo tiempo para que Argentina revierta el juego.

Este sábado por la tarde, la selección argentina de rugby se enfrentó a su par de Inglaterra por la tercera fecha del Campeonato de Naciones de Rugby. El duelo se llevó a cabo en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y contó con el arbitraje del australiano Angus Gardner.

Desde temprano se puso en ventaja el seleccionado inglés con el try de Tommy Freeman a los cuatro minutos. Ben Earl fue quien amplió la ventaja 20 minutos más tarde con un nuevo try, esta vez convertido por Fin Smith.

Con el 12-0 parcial llegó el descuento argentino con un penal convertido por Tomás Albornoz a los 30 minutos, pero solo tres minutos más tarde llegó el try de Earl convertido por Smith que dejó las cosas 19-3, tal como se fueron al descanso.

En la segunda mitad del juego fue Argentina el que pegó rápido y consiguió ponerse en partido. Primero fue el try de Mateo Carreras convertido por Albornoz que dejó las cosas 10-19 y luego el try penal en favor de Los Pumas dejó el partido a tiro: 17-19.

Sin embargo llegó la reacción inglesa con sendos tries de Marcus Smith e Immanuel Feyi-Waboso para dejar las cosas 31-17 (solo el primero fue convertido por Smith), con 10 minutos por delante en el juego.

A los dirigidos por Felipe Contepomi no les alcanzó el tiempo: llegaron al descuento sobre el final con el try de Justo Piccardo convertido por Albornoz y protagonizaron la polémica del juego en tiempo añadido. Iban 43 minutos cuando Delguy logró un try en el límite derecho del campo que fue anulado luego de la revisión del TMO. Esta decisión arbitral privó a la Argentina de lo que pudo ser la chance del empate.

Ahora el torneo se toma una pausa hasta noviembre, ocasión en la que comenzarán las series del norte. En ese marco, Argentina visitará a Irlanda el viernes 6 de noviembre a partir de las 17.10 (hora de Argentina).

Resultados - Fecha 3

Nueva Zelanda 40-21 Irlanda.

Japón 15-42 Francia.

Australia 57-10 Italia.

Fiji 17-33 Escocia.

Sudáfrica 43-0 Gales.

Argentina 24-31 Inglaterra.

-SÍNTESIS-

Argentina 24-31 Inglaterra.



Punto a punto:

4’PT: try de Tommy Freeman (ING).

24’PT: try de Ben Earl, convertido por Fin Smith (ING).

30’PT: penal de Tomás Albornoz (ARG).

33’PT: try de Ben Earl, convertido por Fin Smith (ING).

Resultado parcial: Argentina 3-19 Inglaterra.

3’ST: try de Mateo Carreras, convertido por Tomás Albornoz (ARG).

15’ST: try penal (ARG).

22’ST: try de Marcus Smith, convertido por Fin Smith (ING).

29’ST: try de Immanuel Feyi-Waboso (ING).

40’ST: try de Justo Piccardo, convertido por Tomás Albornoz (ARG).

Resultado final: Argentina 24-31 Inglaterra.



Formaciones:

Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya, Tomás Rapetti; Guido Petti, Matías Alemanno; Santiago Grondona, Joaquín Oviedo, Marcos Kremer; Gonzalo García, Tomás Albornoz, Justo Piccardo, Matías Moroni; Mateo Carreras, Santiago Carreras y Bautista Delguy.HC: Felipe Contepomi.



Inglaterra: Ellis Genge, Jamie George, Joe Heyes; Alex Coles, George Martin; Guy Pepper, Ben Earl, Ollie Chessum; Jack van Poortvliet, Fin Smith, Seb Atkinson, Henry Slade; Immanuel Feyi-Waboso, Marcus Smith y Tommy Freeman.

HC: Steve Borthwick.



Ingresaron:

-En Argentina: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Pedro Delgado, Efrain Elías, Pablo Matera, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz y Lucio Cinti.



-En Inglaterra: Luke Cowan-Dickie, Emanuel Iyogun, George Kioska, Tom Curry, Henry Pollock, Ben Spencer, Benhard Janse van Rensburg y Noah Caluori.



Amonestados:

25’PT: Mateo Carreras (ARG).

11’ST: Jack van Poortvliet (ING).

15’ST: Alex Coles (ING).

20’ST: Joaquín Oviedo (ARG).

22’ST: Santiago Carreras (ARG).

34’ST: Henry Pollock (ING).

37’ST: Emmanuel Iyogun (ING).



Árbitro: Angus Gardner.



Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero).