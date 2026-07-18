En una catarata de goles, Inglaterra se quedó con el tercer puesto

Este sábado, el estadio Hard Rock de la ciudad de Miami recibió el partido entre Inglaterra y Francia correspondiente al tercer puesto del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El duelo contó con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

De entrada en el partido abrió el marcador el conjunto inglés con un avance por izquierda de Declan Rice, que enganchó hacia el centro y esquinó el remate contra el poste izquierdo para vencer a Mike Maignan y estampar el 1-0 parcial. Anticipo de lo que sería un cómodo primer tiempo para el seleccionado inglés.

Sin presión frente a una Francia que opuso poca resistencia, Inglaterra alcanzó el segundo tanto en una pelota parada ejecutada por Rice. El tiro de esquina desde el costado izquierdo encontró un buen anticipo de Ezri Konza, que colocó el cabezazo contra el poste izquierdo de Maignan para el 2-0 a los 18 minutos.

El partido comenzó a transformarse en una paliza a los 37 minutos. Un contragolpe encarado por Marcus Rashford en la banda izquierda terminó en atajada de Maignan, que en el rebote habilitó a Saka. El atacante de Arsenal remató al cuerpo de Maignan y el rebote le quedó a Rashford, que aguantó a que Saka se reincorpore y lo habilitó: con una definición baja de zurda, Saka acabó convirtiendo el 3-0 parcial.

El cuarto fue también de Saka, pero contó de otra factura. Luego de una larga sucesión de pases, una habilitación entre líneas de Eberiche Eze lo encontró trazando una diagonal en la medialuna del área grande. Desde allí sacó el remate cruzado a la izquierda para el 4-0 parcial a los 46. Así se fueron al descanso.

En el complemento Francia arrancó con cuatro cambios, con la clara intención de Didier Deschamps de cambiar la cara del equipo. Y tuvo efecto rápido: en 22 minutos se puso a tiro del empate.

Primero fue Kylian Mbappé quien anotó para el seleccionado francés luego de un robo de Dayot Upamecano y la excelente habilitación de Michael Olise. El atacante de Real Madrid definió cruzado ante la salida de Dean Henderson y a los tres minutos anotó el primer tanto.

El segundo llegó a los nueve minutos, luego de un excelente pase de Mbappé para Bradley Barcola, quien con una diagonal de izquierda al centro se sacó de encima a su marcador y quedó mano a mano con Henderson. Su definición al costado derecho del arquero le permitió ganar el duelo y poner el 2-4 parcial.

Antes de la pausa de hidratación llegó el tercer tanto francés. Una excelente combinación por el costado derecho del ataque entre Olise y Mbappé terminó con este último ingresando al área con la chance de definir: su remate se coló por el costado izquierdo de Henderson y dejó el marcador 4-3.

Con este tanto, además, Mbappé se convirtió en el goleador del torneo con 10 y el goleador en la historia de los mundiales con 22. En ambos rubros superó a Lionel Messi (8 y 21, respectivamente).

Después de la pausa de hidratación Francia tuvo tres claras chances de empatar, pero fallaron Olise (en dos ocasiones) y Mbappé. En frente, con el ingreso de Jude Bellingham, Inglaterra frenó el avance francés y le hizo pagar las ocasiones desperdiciadas.

Primero fue con un penal cometido por Malo Gusto sobre Djed Spence que Saka transformó en gol para el 5-3 parcial. Tres goles para el atacante de Arsenal en el partido, uno de los jugadores por el que le pedían a Thomas Tuchel en el partido ante Argentina.

Ya en el sexto minuto añadido al tiempo regular llegó un nuevo tanto francés. Ousmane Dembélé hizo su típico enganche de derecha al centro y definió al poste derecho de Henderson para el 5-4 parcial. Le dio una vida más a Francia, pero no la pudo aprovechar.

Es que Bellingham lideró un excelente contragolpe de su equipo y sacó a pasear a Maxence Lacroix tras avanzar desde el mediocampo hasta el área y luego enganchar de izquierda al centro. Su definición abajo superó a Upamecano y Maignan para transformarse en el 6-4 definitivo.

Inglaterra se quedó con el tercer lugar y protagonizó junto a Francia el partido por el tercer puesto con más goles de la historia.