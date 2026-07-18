Estudiantes ganó como visitante y escaló una posición

Este sábado por la tarde se disputaron los encuentros correspondientes a la undécima fecha del Torneo Regional del Litoral. En ese marco, el Paraná Rowing Club fue anfitrión de Duendes, uno de los animadores del campeonato; mientras que al Club Estudiantes le tocó ir a buscar la recuperación tras la derrota en el duelo paranaense frente a Old Resian como visitante.

El Remero no pudo defender su localía y cayó en el predio La Tortuguita frente al Fantasma por 20-10. Con ese resultado, el conjunto rosarino alcanzó los 39 puntos y lidera junto a Santa Fe RC, que venció a Gimnasia de Rosario (48-28); mientras que el Albiceleste quedó en la séptima posición con 24 unidades.

En la próxima fecha, a disputarse recién el 8 de agosto, Rowing visitará a Jockey de Rosario; mientras que a Duendes le tocará ser anfitrión de Old Resian.

Estudiantes, por su parte, venció a Old Resian como visitante por 21-19 y se recuperó tras la derrota ante Rowing. Con el resultado final alcanzó los 36 puntos y escaló a la tercera posición, aprovechando la derrota de Gimnasia de Rosario. Old Resian, por su parte, quedó en la novena colocación con 21 unidades.

En la próxima fecha, el Albinegro será anfitrión de Santa Fe RC, mientras que Old Resian visitará a Duendes.

Resultados | Fecha 11

Rowing 10-20 Duendes.

Old Resian 19-21 Estudiantes.

Jockey (VT) 18-28 Universitario (R).

Santa Fe RC 48-28 Gimnasia (R).

CRAI 20-25 Jockey (R).



Posiciones

1°) Duendes RC: 39 puntos.

2°) Santa Fe RC: 39.

3°) Estudiantes: 36.

4°) Gimnasia (R): 35.

5°) Jockey (R): 33.

6°) CRAI: 30.

7°) Rowing: 24.

8°) Universitario (R): 23.

9°) Old Resian: 21.

10°) Jockey (VT): 12.



Próxima fecha (12°)

Estudiantes - Santa Fe RC.

Jockey (R) - Rowing.

Universitario (R) - Gimnasia (R).

Duendes RC - Old Resian.

Jockey (VT) - CRAI.