Fórmula 1: Franco Colapinto clasificó 13°, pero largará 11° en Bélgica

El argentino superó la Q1 sobre el final, pero no consiguió avanzar tras la Q2.

La actividad de la décima fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 volvió a poner a los pilotos en pista durante el mediodía para la clasificación rumbo a la final de este domingo. Luego de la tercera práctica, el desafío para Franco Colapinto estaba en evitar caer en la Q1 de Spa Francorchamps.

Q1

La primera referencia de la clasificación fue Max Verstappen con un tiempo de un minuto, 45 segundos y 930 milésimas. Sin embargo, al completar su primera vuelta rápida fue Lando Norris el que se convirtió en líder con un registro de un minuto, 45 segundos y 865 milésimas.

Franco Colapinto no consiguió una muy buena vuelta y quedó a poco menos de dos décimas de Pierre Gasly, su compañero de equipo. Esto lo hizo quedar por detrás en el clasificador, solo por encima de los Cadillac, los Aston Martin y Esteban Ocon. En el 17° lugar, estaba quedando afuera en la Q1.

Sobre el final de la prueba, Colapinto terminó 13 y evitó la eliminación en la Q1. Los que quedaron afuera fueron Lance Stroll, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Esteban Ocon y Alex Albon. No pudo superar a Pierre Gasly, su compañero de equipo, que clasificó 12. Adelante el líder fue Norris, seguido por Verstappen e Isack Hadjar.

Q2

En la segunda etapa de la clasificación la primera referencia fue Kimi Antonelli, que en su primer intento quedó por delante de todos con un tiempo de un minuto, 45 segundos y 142 milésimas. Colapinto fue el primero en registrar un tiempo, pero tras su primer paso quedó lejos de la referencia (a un segundo y 944 milésimas) y solo por encima de Carlos Sainz y Oliver Bearman.

Con los puestos de adelante definidos con Antonelli, Leclerc y Norris como líderes, Colapinto cerró su vuelta mejorando el tiempo que había marcado de arranque y quedó 13° a un segundo y 250 milésimas del más rápido. Además del argentino se fueron eliminados Liam Lawson, Gasly, Nico Hulkenberg, Sainz y Bearman.

Aunque terminó decimotercero, Colapinto se verá beneficiado por las sanciones impuestas a Lando Norris e Isack Hadjar, que se verán obligados a partir desde atrás en la grilla. El primero de ellos tiene 10 puestos de penalización, mientras que el francés partirá desde el último lugar.

Q3

En la tercera etapa de la clasificación fue Norris el que se estableció como referencia con un tiempo de un minuto, 44 segundos y 801 milésimas. Detrás quedó Antonelli, que había sido el primero en lograr un tiempo rápido, a 39 milésimas, mientras que el tercero fue Charles Leclerc. Todo esto después del primer intento.

En la segunda pasada de la clasificación, luego de una interrupción por suciedad en la pista, fue Antonelli el que marcó el mejor tiempo con un registro de un minuto, 44 segundos y 361 milésimas. Por detrás quedaron Verstappen y Norris, que completaron el podio.

La grilla se completó con George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar.