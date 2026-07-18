Liga de Naciones: Argentina cayó en sets corridos ante Italia

Este sábado por la mañana de Argentina, el seleccionado nacional se enfrentó a Italia en su penúltima presentación del tercer weekend en el marco de la Liga de Naciones de Vóley. Fue en Osaka, Japón, en un duelo que contó con el arbitraje de Liu Jiang y Mohammed Alawadhi Fahad.

Aunque Argentina compitió en cada set, no estuvo cerca de ganar en ningún momento. Es por eso que luego de tres parciales, Italia se impuso por 3-0 y se quedó con una victoria que le permite escalar en la tabla de posiciones. Los tres parciales fueron 25/22 en favor del seleccionado europeo.

El paranaense Luciano Vicentín aportó 10 puntos al seleccionado argentino, que tuvo como goleador a Germán Gómez, con 13 tantos. En Italia, el goleador fue Yuri Romanò, que además fue el goleador del partido con 15 tantos.

En este partido, Argentina salió a la cancha con Luciano Vicentín, Joaquín Gallego, Germán Gómez, Manuel Armoa Morel, Nicolás Zerba y Matías Sánchez Pages. Luego ingresaron desde el banco Jan Martínez Franchi, Fausto Díaz, Pablo Kukartsev, Franco Massimino, Matías Giraudo y Martín Ramos.

La victoria dejó a Italia en la quinta posición con 23 puntos; mientras que la Argentina quedó 14ª con 10 unidades y apenas tres triunfos. En su último partido, el equipo dirigido por Eduardo Dileo tendrá que enfrentarse al anfitrión y puntero del campeonato, Japón. El partido comenzará a las 7.20 de este domingo.

Fixture y resultados - Argentina

-Weekend 1 (Brasil)

1-3 vs. Serbia (23/25, 20/25, 27/25 y 24/26).

0-3 vs. Irán (23/25, 19/25 y 23/25).

1-3 vs. Bulgaria (25/23, 23/25, 15/25 y 23/25).

2-3 vs. Brasil (25/18, 26/24, 19/25, 23/25 y 9/15).



-Weekend 2 (Polonia)

3-2 vs. Alemania (25/21, 15/25, 25/15, 18/25 y 15/13).

3-0 vs. China (25/22, 25/19 y 25/22).

2-3 vs. Turquía (25/19, 25/21, 21/25, 18/25 y 16/18).

1-3 vs. Polonia (50-48, 24/26, 19/25 y 20/25).



-Weekend 3 (Japón)

3-2 (24/26, 22/25, 25/23, 25/13 y 25/17) vs. Canadá.

2-3 (25/17, 19/25, 25/22, 21/25 y 12/15) vs. Cuba.

0-3 (22/25, 22/25 y 22/25) vs. Italia.

Domingo 19/7: vs. Japón.