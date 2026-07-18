Los “Pumas” reciben a Inglaterra por el Campeonato de Naciones

Marcos Kremer (adelante) será titular en el XV de "Los Pumas".

En el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, la selección argentina de rugby masculino se enfrentará con Inglaterra en el marco del Campeonato de Naciones. El duelo será a partir de las 16.10 y contará con el arbitraje del australiano Angus Gardner.

Los Pumas llegan a este partido luego de una sólida victoria obtenida ante Gales por 35-21, aunque todavía sobrevuelan los fantasmas de la preocupante actuación en el debut ante Escocia con derrota por 47-38 en Córdoba.

En frente habrá un rival que es candidato, aunque comenzó su camino con derrota por 45-21 ante Sudáfrica en condición de visitante. En su segundo partido tuvo recuperación el combinado inglés, que derrotó a Fiji por 73-8.

Entre los equipos del hemisferio sur, Argentina quedó en la tercera posición con seis puntos, mientras que Sudáfrica y Nueva Zelanda lideran con 10 unidades. En el norte, Inglaterra está cuarta con cinco unidades, todas obtenidas en su última presentación. La diferencia, es que Argentina fue local en sus dos partidos, mientras que Inglaterra lo hizo como visitante.

Para este partido, Felipe Contepomi volverá a contar con el concordiense Marcos Kremer e introducirá dos variantes al equipo de arranque: Mayco Vivas ingresará por Boris Wenger y Matías Moroni tomará el lugar de Lucio Cinti.

Con esas variantes, el equipo saldrá con: Mayco Vivas, Julián Montoya, Tomás Rapetti; Guido Petti, Matías Alemanno; Santiago Grondona, Joaquín Oviedo, Marcos Kremer; Gonzalo García, Tomás Albornoz, Justo Piccardo, Matías Moroni; Mateo Carreras, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

En frente, el entrenador Steve Borthwick pondrá en cancha a: Ellis Genge, Jamie George, Joe Heyes; Alex Coles, George Martin; Guy Pepper, Ben Earl, Ollie Chessum; Jack van Poortvliet, Fin Smith, Seb Atkinson, Henry Slade; Immanuel Feyi-Waboso- Marcus Smith y Tommy Freeman.

Fixture y resultados - Fecha 3

Nueva Zelanda 40-21 Irlanda.

Japón 15-42 Francia.

Australia 57-10 Italia.

En juego: Fiji - Escocia.

12.40: Sudáfrica - Gales.

16.10: Argentina - Inglaterra.