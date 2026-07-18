Postergaron el partido de Patronato ante Atlanta

Patronato deberá esperar a la decisión de AFA para saber cuándo jugará con Atlanta.

Este domingo por la tarde, el Club Patronato confirmó la postergación de su partido ante Atlanta por la fecha 21 de la Primera Nacional.

El duelo debía disputarse este lunes a las 20 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, con arbitraje de Brian Ferreyra.

La decisión responde a la disputa de la final del Mundial 2026 que se dará este domingo a partir de las 16 con la participación de Argentina frente a España.

Para la próxima fecha la actividad será normal. Resta definir cuándo se disputarán los encuentros postergados, decisión que deberá comunicar la AFA.

Fecha 21 | Primera Nacional

Viernes 17/7:

Almirante Brown 0-0 Estudiantes (BA)

Deportivo Maipú 0-0 San Martín (T)

Mitre 1-0 Racing (C)

Nueva Chicago 1-1 Agropecuario

Ferro 2-0 Colón

Bolívar 0-0 All Boys

Temperley 2-0 Atlético Rafaela

Lunes 20/7 (postergado)

Defensores de Belgrano - Los Andes

Acassusso - San Telmo.

San Martín (SJ) - Tristán Suárez.

Chacarita - Güemes.

Quilmes - Gimnasia (J).

Colegiales - Midland.

Patronato - Atlanta.

Chaco For Ever - San Miguel.

Central Norte - Morón.

Martes 21/7:

Almagro - Gimnasia y Tiro.

Deportivo Madryn - Godoy Cruz.