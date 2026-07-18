Rowing y Estudiantes saltarán al campo por el Torneo Regional del Litoral

Rowing buscará seguir por la buena senda en su partido ante Duendes.

A partir de las 14.15 de este sábado habrá acción correspondiente al Torneo Regional del Litoral. Por la undécima fecha, los equipos que forman parte del Top 10 saltarán al campo de juego para avanzar en el desarrollo del fixture. Esto incluye a los dos equipos paranaenses que representan a la Unión Entrerriana de Rugby: Estudiantes y Rowing.

El Albinegro, que está cuarto en el torneo con 32 puntos y viene de perder el clásico ante el Remero, se enfrentará a Old Resian en condición de visitante. El partido contará con el arbitraje de Juan Vega, de la Unión Rosarina de Rugby.

La formación del equipo de Pedro Fontanetto para este partido contará con: Diego Correa, Francisco Floreán, Tomás Bertot; Patricio Ferreras, Lisandro Uranga; Felipe Villagrán, Juan Mernes, Álvaro Ferreyra; Joaquín Maiztegui, Sebastián Dorigón; Gonzalo De Basily, Bruno Heit, Santo Lescano, Justo Arias y Tomás Ferreyra.

El Albiceleste, por su parte, se ubica séptimo con 24 unidades luego de vencer en el clásico ante Estudiantes como visitante. En este caso deberá medirse con Duendes RC, en un duelo que contará con el arbitraje de Bruno Masetti, de la Unión Rosarina de Rugby.

Para este partido, la dupla Gastón Conde y Francisco Nin pondrá en cancha a: Juan Oldani, Lucas Lerena, Esteban Acosta; Franco Dall’Ava, Joaquín Moine; Facundo Taboada, Tomás Acosta Cis, Andrés Agasse; Franco Osuna, Aquiles Bourdín; Emanuel Schiavo, Julián Pistrilli, Tomás Osuna, Nahuel Gudiño y Ramiro Bornisen.

Fixture | Fecha 11

Rowing - Duendes.

Old Resian - Estudiantes.

Santa Fe RC - Gimnasia (R).

Jockey (VT) - Universitario (R).

CRAI - Jockey (R).