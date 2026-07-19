Argentina cerró la Liga de Naciones de Vóley con derrota ante Japón

Luciano Vicentín fue uno de los dos principales anotadores de Argentina ante Japón.

Este domingo por la mañana argentina, el seleccionado argentino de vóley masculino afrontó su última presentación del tercer weekend de la Liga de Naciones de Vóley. Su contrincante fue Japón, el anfitrión, que en Osaka estuvo acompañado por su público para el partido frente a la Albiceleste. Los árbitros del encuentro fueron el suizo Vladimir Simonovic y el catarí Mohammed Alawadhi Fahad.

No hubo paridad en el encuentro, al igual que en su última presentación ante Italia, el equipo dirigido por Eduardo Dileo cayó en sets corridos. Fue 3-0 con parciales 25/22, 25/22 y 25/16 en favor del combinado japonés, que además se quedó con el primer lugar de la etapa regular del campeonato.

El paranaense Luciano Vicentín tomó parte del encuentro y aportó 12 puntos, con lo que fue uno de los goleadores del equipo. El otro anotador principal del plantel fue Manuel Armoa Morel, que también anotó 12 tantos para su equipo. En el partido, el máximo anotador fue el capitán japonés Yuki Ishikawa, que aportó 21 puntos para su equipo.

En este juego los titulares para Argentina fueron Manuel Armoa Morel, Bruno Loser, Germán Gómez, Luciano Vicentín, Nicolás Zerba y Matías Sánchez Pages. Luego ingresaron Matías Giraudo, Franco Massimino, Pablo Kukartsev, Jan Martínez Franchi y Joaquín Gallego.

Argentina concluyó el torneo en la 15ª posición con 10 puntos y apenas tres victorias (frente a Alemania, China y Canadá). En la tabla de posiciones solo acabó por encima de Cuba, Canadá y China, aunque con cubanos y canadienses compartió el puntaje.

De esta manera se despidió del torneo, ya que solo los ocho primeros de la tabla clasificaron a los cuartos de final del torneo, que se disputarán en China.

Fixture y resultados - Argentina

-Weekend 1 (Brasil)

1-3 vs. Serbia (23/25, 20/25, 27/25 y 24/26).

0-3 vs. Irán (23/25, 19/25 y 23/25).

1-3 vs. Bulgaria (25/23, 23/25, 15/25 y 23/25).

2-3 vs. Brasil (25/18, 26/24, 19/25, 23/25 y 9/15).



-Weekend 2 (Polonia)

3-2 vs. Alemania (25/21, 15/25, 25/15, 18/25 y 15/13).

3-0 vs. China (25/22, 25/19 y 25/22).

2-3 vs. Turquía (25/19, 25/21, 21/25, 18/25 y 16/18).

1-3 vs. Polonia (50-48, 24/26, 19/25 y 20/25).



-Weekend 3 (Japón)

3-2 (24/26, 22/25, 25/23, 25/13 y 25/17) vs. Canadá.

2-3 (25/17, 19/25, 25/22, 21/25 y 12/15) vs. Cuba.

0-3 (22/25, 22/25 y 22/25) vs. Italia.

0-3 (22/25, 22/25 y 16/25) vs. Japón.