El paranaense Fausto Moussa jugará en Central Entrerriano

A través de sus redes sociales, el Club Central Entrerriano confirmó la llegada de su nueva incorporación. Fausto Moussa, escolta paranaense de 21 años, se sumará a la institución de Gualeguaychú para disputar la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquet.

Es la cuarta incorporación del conjunto Rojinegro y proviene de Instituto de Córdoba, lugar en el que jugó la última temporada de la Liga Nacional de Básquet. Allí jugó 30 partidos, promediando ocho minutos de juego en los que aportó dos puntos por partido.

Con la Gloria, el jugador paranaense llegó a la instancia de cuartos de final de la pasada Liga Nacional. En esa etapa el conjunto cordobés quedó eliminado frente a Quimsa de Santiago del Estero, que posteriormente alcanzó la final y perdió ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia, el campeón.

Moussa mide 1,86 metros y puede rotar entre las posiciones de escolta y alero, lo que le da cierta versatilidad al plantel de Central Entrerriano. En sus inicios vistió la camiseta del Paraná Rowing Club, institución que lo formó, y fue parte de seleccionados juveniles.

En 2024, Pablo Prigioni lo convocó para formar parte de la selección mayor en un amistoso disputado ante Uruguay en Paysandú, por lo que está dentro del radar de la selección argentina de básquet.

Martín Pascal será el responsable de comandar el plantel de Central Entrerriano en la próxima temporada y ya cuenta con algunas confirmaciones. Además de Moussa, el plantel tiene confirmadas las continuidades del ecuatoriano Johu Castillo y del base Cristian Pérez y el retorno del base Manuel Gómez, que jugó la última temporada en Centenario de Venado Tuerto. Por otra parte, se confirmó la partida del paranaense Lautaro Pividori, que jugará la próxima temporada en Comunicaciones de Mercedes.