El público no abandonó a la selección

Aunque no con el volumen que hubiera habido en caso de darse la consagración, el público permaneció en las plazas de diferentes puntos del país. Paraná no fue una excepción: un importante grupo de personas se quedó en la Plaza 1° de Mayo alentando al grupo que concluyó el Mundial 2026 con derrota por 1-0 ante España.

Las consagraciones del pasado, lo aguerrido del equipo a lo largo de todo el ciclo mundialista y la reciente victoria con Inglaterra son quizás algunos de los motivos que llevaron a la gente a quedarse reunida y a seguir alentando a un equipo que en cancha ya había perdido.

Un importante grupo de personas se reunió alrededor del Obelisco.

La derrota, dolorosa, no impidió que incluso en la Ciudad de Buenos Aires, alrededor del Obelisco, o en la ciudad de Rosario, rodeando el Monumento a la Bandera, los fanáticos de la selección hayan decidido quedarse para seguir manifestando su amor por este equipo.

El Monumento a la Bandera contó con una importante cantidad de gente a su alrededor (foto: Conclusión - x.com).

Mucho tienen que ver también sus líderes. Tanto Lionel Scaloni como Lionel Messi. El primero por su temple y por la construcción de un respeto por el proceso, destacando el valor de lo obtenido; el segundo por su rendimiento en la cancha y por haber superado las adversidades del pasado en la que muchos lo volvieron el principal responsable.

El ciclo de Lionel Scaloni comenzó en Brasil, en 2019 y transitó un camino repleto de éxitos pese a los traspiés iniciales.

Hoy llegó la décima derrota de su carrera en el seleccionado, primera en un mano a mano eliminatorio desde aquella sufrida en la Copa América que marcó su debut en un torneo oficial, pero la gente (buena parte de ella) demostró que no olvida el camino y valora un segundo lugar obtenido por el esfuerzo de un equipo de trabajo (jugadores y cuerpo técnico incluido) que salió decidido a vender cara la derrota.