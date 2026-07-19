España le ganó a Argentina y se consagró campeón del mundo

En el estadio Nueva York/Nueva Jersey, la selección argentina enfrentó a España en el marco de la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El árbitro del partido fue Slavko Vincic, de Eslovenia.

Durante los primeros 10 minutos de juego, el seleccionado español impuso su juego de posesión por sobre la presión argentina, que comenzó en la mitad de la cancha, pero fue infructuosa durante el desarrollo de ese tramo.

Las jugadas llegaron después: una incursión de Lamine Yamal por derecha favorecida por un desvío en Lisandro Martínez terminó en un remate del propio Lamine que se volvió a desviar en Lisandro y acabó dando en el pie izquierdo de Emiliano Martínez, que evitó el tanto.

El Dibu volvió a intervenir en un centro bajo de Yamal tras desborde a Nicolás Tagliafico que no encontró a un compañero dentro del área. A la Argentina le costó horrores poder sostener la posesión más allá de la mitad de la cancha.

Lo más cercano a una aproximación que tuvo fue un balón largo jugado al costado izquierdo para Lionel Messi, que no llegó a acomodarse antes de la salida de Unai Simón, que rechazó con desesperación. En el rechazo Julián Álvarez no pudo controlar el balón, que se escurrió entre sus pies.

En la segunda mitad del primer tiempo, post pausa de hidratación, Argentina tuvo dos asociaciones profundas por derecha que pudieron generar algo, pero las malas decisiones de Gonzalo Montiel primero y Rodrigo De Paul después acabó por hacer que las jugadas terminen en nada.

En el final, Marc Cucurella tuvo una buena ocasión con un remate desde la izquierda del ataque que se fue cerca del poste izquierdo de Martínez. También lo tuvo Mikel Oyarzábal luego de una buena asociación por el medio iniciada en Rodri que terminó con Dani Olmo dejando pasar la pelota y el remate del centrodelantero que el Dibu controló sin problemas arrojándose hacia su costado izquierdo.

El primer tiempo pasó con la mala noticia de la lesión de Lisandro Martínez (lo reemplazó Nicolás Otamendi) y con la preocupación del lado argentino por no haber podido contrarrestar el juego español. En contrapartida, el negocio argentino parecía estar con los balones largos a Nicolás González, que le ganó a Pedro Porro en más de una oportunidad, pero no encontró socios.

En el segundo tiempo se confirmó lo visto en la primera mitad. España fue superior y manejó la pelota durante los 53 minutos que duró la segunda etapa. Esta vez fue más incisivo y forzó errores en la defensa argentina, que rápidamente se vio trastocada por los cambios debido a cuestiones físicas.

Al ingreso de Otamendi en el primer tiempo se sumaron los de Nahuel Molina y Facundo Medina por Gonzalo Montiel y Cristian Romero (este último lesionado). Con tres de cuatro jugadores cambiados, la situación no se modificó: España mereció la ventaja.

Lo tuvieron Ferrán Torres, Rodri, Aymeric Laporte, Iñaki Willilams y Yamal con un remate de tiro libre en el final del partido. En todos los casos respondió Dibu Martínez. Si bien dio algunos rebotes innecesarios, el arquero argentino contuvo todos los remates que llevaron peligro hacia su arco.

En el final, una jugada en la que Argentina pudo pisar el área española por primera vez en el partido, Giuliano Simeone decidió mal con un pase al medio que Unai Simón controló sin problemas. En el contragolpe fue que se perdió el gol Williams y en su afán por ir a buscar la pelota en la mitad del campo, Enzo Fernández le cometió falta a Pau Cubarsí y se fue expulsado por doble amarilla.

Con diez, Argentina llegó al alargue en condiciones peligrosas: sin posesión de pelota y ante un equipo que tenía a Williams fresco y dos cambios por delante en caso de querer refrescar la ofensiva.

En el arranque del primer tiempo suplementario, Williams tuvo dos chances claras. En la primera el Dibu le contuvo un cabezazo al costado derecho con una gran estirada; mientras que en la segunda el jugador del Athletic de Bilbao convirtió el 1-0, aunque una supuesta falta previa sobre Otamendi llevó a Vincic a anular la sanción.

Argentina fue pura resistencia. Tuvo el gol Mikel Merino en un cabezazo tras un centro desde la izquierda que no consiguió conectar, mientras que el equipo de Scaloni volvió a hacer un cambio por agotamiento físico: Marcos Senesi por Julián Álvarez. El campeón del mundo vigente estaba al límite, mientras España seguía insistiendo.

Y en la primera ocasión de peligro del complemento en el tiempo suplementario llegó finalmente el gol. Un centro desde la derecha llegó a la posición de Williams, que sobre la línea bajó la pelota para Ferrán Torres, que sacó un potente remate arriba para vencer a Dibu Martínez.

Luego de un tanto anulado por offside a Torres y un mano a mano de Williams desperdiciado por un intento de canchereada que salió mal, Argentina comenzó a empujar impulsado por el corazón.

En un tiro de esquina sobre el final, un centro bajo de Messi fue anticipado en el primer palo y desviado para la llegada de Simeone, que le pegó de volea y acabó rematando por encima del travesaño: no pudo ser.

El tiempo se acabó y ganó el que fue mejor en la cancha: España es campeón del mundo por segunda vez en su historia, siendo muy superior a la que había sido la última campeona.

-SÍNTESIS-

España 1-0 Argentina.



Gol:

1’STE: Ferrán Torres.



Expulsado:

48’ST: Enzo Fernández (ARG).



Formaciones:

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzábal.

DT: Luis De la Fuente.



Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis MacAllister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.



Cambios:

44’PT: ingresó Nicolás Otamendi por Lisandro Martínez (ARG).

ET: ingresó Leandro Paredes por Nicolás González (ARG).

13’ST: ingresó Nahuel Molina por Gonzalo Montiel (ARG).

17’ST: ingresó Ferrán Torres por Mikel Oyarzábal (ESP).

17’ST: ingresó Pedri por Fabián Ruiz (ESP).

25’ST: ingresó Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul (ARG).

25’ST: ingresó Facundo Medina por Cristian Romero (ARG).

30’ST: ingresó Mikel Merino por Dani Olmo (ESP).

30’ST: ingresó Nico Williams por Álex Baena (ESP).

9’PTE: ingresó Eric García por Aymeric Laporte (ESP).

9’PTE: ingresó Zubimendi por Rodri Hernández (ESP).

12’PTE: ingresó Marcos Senesi por Julián Álvarez (ARG).



Amonestados:

41’PT: Lisandro Martínez (ARG).

7’ST: Leandro Paredes (ARG).

37’ST: Enzo Fernández (ARG).

47’ST: Cristian Romero (ARG).

6’STE: Alexis MacAllister (ARG).



Árbitro: Slavko Vincic.



Estadio: Nueva York/Nueva Jersey.