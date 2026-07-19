“Estoy feliz con el resultado”, señaló Colapinto

Este domingo Franco Colapinto volvió a sumar en el marco del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. El piloto argentino terminó en el décimo lugar en el marco de la décima fecha del campeonato en la carrera que se desarrolló en el autódromo de Spa Francorchamps, en Bélgica.

Más allá de una maniobra de partida en la que brilló, superando a Gabriel Bortoleto y a Pierre Gasly -su compañero de equipo- por la parte interna de la pista, el argentino protagonizó otra acción de la que habla el mundo tuerca.

En la 31ª vuelta, el argentino aprovechó el mano a mano entre Gasly y Liam Lawson por el 10° lugar para avanzar nuevamente por la parte interna de la pista y sobrepasarlos a ambos. La maniobra fue incluso comparada con una acción de Mika Häkkinen sobre Michael Schumacher ocurrida en el 2000 y otra de Carlos Reutemann con Niki Lauda en 1978.

Al respecto, el piloto argentino manifestó: “Obviamente estoy feliz con el resultado y con la suma del punto. Fueron lindas maniobras y sobrepasos”.

Colapinto salió desde el undécimo lugar y tras la largada consiguió estar octavo (abandono de George Russell incluido), aunque con el devenir de la carrera terminó relegado al 12° lugar.

“Viniendo 12, 13, recuperé puestos. Si bien con las gomas medias tuve problemas por el ‘graining’ (desgaste de los neumáticos) lo que nos costaba un poco tener mejor ritmo, y cuando puse las duras iba bien, rápido”, dijo el piloto en referencia al cambio de estrategia en el desarrollo de la carrera.

“Sumar puntos con el auto, que le está costando, es positivo”, destacó el argentino sin olvidar el rendimiento previo a la final en declaraciones a ESPN.

Colapinto actualmente está 12° en la tabla de posiciones del Campeonato Mundial con 19 puntos, a tres de Arvid Lindblad y a 20 de Liam Lawon, ambos de Racing Bulls. Con Alpine ocupa el quinto lugar en el campeonato de equipos, aunque actualmente está igualado con el equipo de Lindblad y Lawson, ambos con 61 unidades.