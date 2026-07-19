Franco Colapinto terminó décimo en Bélgica y sumó un punto

Este domingo tuvo lugar la carrera de Spa Francorchamps en el marco de la décima fecha de la temporada en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1. En ese marco, Franco Colapinto partió desde el 13er puesto, con el objetivo de remontar para sumar al menos un punto en el campeonato.

Un toque entre George Russell y Lewis Hamilton provocó el abandono del primero, que quedó frenado en la sexta curva de la primera vuelta de competencia. Franco Colapinto tuvo una muy buena largada, tal como está acostumbrado, y saltó al octavo puesto, entrando rápidamente en los puntos luego de partir en la 11ª posición. En la partida superó a Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto, mientras que aprovechó el abandono de Russell para saltar un puesto más.

El accidente entre Hamilton y Russell provocó el ingreso del auto de seguridad y la velocidad se detuvo rápidamente en competencia. Otros pilotos con problemas tras la partida de la competencia fueron Esteban Ocon y Carlos Sainz.

Adelante, Max Verstappen había logrado saltar al primer lugar en la partida, pero luego de la primera vuelta acabó en el tercer puesto, superado por Kimi Antonelli y Charles Leclerc. Poco después de la vuelta de la velocidad, que se produjo en la cuarta vuelta, Verstappen asaltó la segunda posición y superó a Leclerc.

Llegada la octava vuelta, Lando Norris superó a Colapinto, mientras que Pierre Gasly sobrepasó a Bortoleto, de manera que los Alpine quedaron noveno y décimo, con el argentino por delante.

En la décima vuelta se confirmó la sanción de cinco segundos a Hamilton por el toque con Russell, lo que complicó sus pretensiones dentro de la competencia.

Colapinto no pudo sostener el ritmo y perdió la posición con Gasly, que luego fue a la caza de Liam Lawson, octavo en la carrera. El argentino quedó décimo, todavía un puesto por encima del lugar de largada.

En la 16ª vuelta se produjo la parada en boxes de Colapinto, que volvió a pista en la 16ª posición habiendo perdido la posición con Esteban Ocon, que hizo su primera parada durante el paso del Auto de Seguridad. Sin embargo, el francés entró a boxes poco después, permitiendo a Colapinto saltar al 15° lugar.

Después del paso de casi todos por boxes, Lando Norris (que no ingresó) quedó como líder, seguido por Leclerc y Antonelli. Colapinto, por su parte, estaba en la 13ª posición, habiendo perdido terreno tras su paso por boxes.

En la 23ª vuelta, Leclerc retomó la punta de la carrera superando a Norris, que pronto tendría a Antonelli pegado atrás, todavía con el paso por boxes pendiente. Finalmente en la vuelta 26, Antonelli dio cuenta de Norris y el trío de punta quedó conformado por Leclerc, el italiano y el último campeón.

Colapinto finalmente superó a Hulkenberg en el 28º giro para ir nuevamente a la caza de Gasly, su compañero de equipo. Estaban 11° y 12°, fuera de los puntos, objetivo de Alpine para esta competencia. Tres vueltas más tarde, el argentino dio un zarpazo que le permitió saltar del puesto 12 al 10, superando a Gasly y Lawson.

Y a 10 vueltas del final, Antonelli volvió a tomar la punta de la carrera, dejando por detrás a Leclerc y Verstappen en el trío de líderes. Colapinto, en tanto, estaba 10°, seguido por Gasly, su compañero de equipo, que dio cuenta de Lawson.

En lo que quedó de competencia no hubo riesgo para Antonelli, que lideró el trío que quedó conformado diez vueltas antes, por delante de Leclerc y Verstappen. Hamilton, por su parte, saltó al cuarto lugar pese a la sanción y a los contratiempos que afrontó en la carrera.

Lo interesante estuvo en la lucha por el décimo lugar. La gran maniobra que le dio a Colapinto el 10° puesto valió para que finalice la carrera en esa posición, sumando un punto valiosísimo en la lucha interna del equipo.

El próximo fin de semana volverá a haber competencia. Será en el autódromo de Hungría, en el marco de la undécima fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1.