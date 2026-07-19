Milei dejó en manos de la selección la fecha para la celebración y el feriado

El presidente escribió en sus redes sociales respecto a la celebración por el segundo puesto de Argentina en el Mundial.

Muchas personas en diferentes puntos del país quedaron pendientes del resultado de la selección y tras la derrota decidieron festejar de todas maneras el logro del equipo de llegar a la final. En ese marco, muchas fueron las consultas sobre la recepción de los futbolistas del combinado nacional.

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República Argentina, Javier Milei, anunció una decisión respecto a la recepción del plantel de la selección argentina tras la derrota en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 frente a España por 1-0.

“Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la selección argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, escribió.

FESTEJO MUNDIAL

Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional. — Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026

De esta manera, la pelota pasa al lado de la Asociación del Fútbol Argentino, que deberá recolectar la opinión de futbolistas y cuerpo técnico para determinar cómo será el festejo del segundo puesto obtenido por el seleccionado.

Por lo pronto, el plantel emprenderá su viaje hacia Buenos Aires en avión y llegará al país aproximadamente durante el mediodía del lunes. Restan horas para definir qué determinará la AFA.