“Nos duele en el alma no haber podido llevar la copa”, dijo Lionel Scaloni

Este domingo Argentina perdió en la final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Fue por 1-0 frente a España en un partido que se sostuvo más por el corazón del equipo en cancha que por lo futbolístico, ya que el equipo generó pocas ocasiones de riesgo para el arco español.

Luego del encuentro, Lionel Scaloni cumplió con la transmisión oficial al brindar declaraciones en las que se refirió a sus sensaciones después del partido. Dijo sentir tristeza, aunque reconoció que su equipo dejó todo en la cancha. Luego brindó una declaración en la que se ahondará en los próximos días: “Tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado acá”.

“Agradecimiento eterno a los chicos que han competido hasta el final. (España) Han sido mejores, pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, lo que han hecho y lo que vale llegar hasta acá”, dijo el entrenador del seleccionado.

Sostuvo que cuesta un montón llegar hasta esta instancia y valoró que su plantel fue grande en la victoria y debe ser grande también en la derrota. “Hemos demostrado hoy que sabemos perder”, dijo el entrenador.

“Hemos llegado en un momento muy justo, es la realidad. Se pierde, se pierde. Y hay que levantarse hoy”, continuó Scaloni, que valoró nuevamente el trabajo hecho hasta llegar a la final. “Nos gustaría haber ganado” señaló y luego de un agradecimiento al público que los acompañó y apoyó, concluyó: “Cuando dejás todo así es muy difícil reprochar algo”.

Luego brindo la habitual conferencia de prensa que se produce una vez finalizados los festejos y en ese contexto agregó algunos conceptos más. En ese contexto destacó el rendimiento de Nicolás Tagliafico en el partido: "Es lo que uno quiere de un jugador para la selección argentina". Reconoció que le preguntó para hacer el cambio y el propio jugador dijo que quería seguir en más de una oportunidad.

En ese contexto, Scaloni reconoció que la salida de Tagliafico hubiera podido significar un descalabro en el equipo que se podría haber pagado caro en el campo de juego.

Después de decir que se encontraba orgulloso de la entrega de sus jugadores nuevamente, lamentó: "Nos duele en el alma no haber podido llevar la copa. Hemos llegado a la final en una condición que no fue la mejor y aún así estuvimos a nada de competirla".

Sobre el final, la emoción de la situación lo desbordó y habló entre lágrimas. Anticipó que cumplirá el contrato que tiene vigencia hasta diciembre y luego verá como continuar. "Siento la encesidad de revisar, porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto".

Luego agradeció a Claudio Tapia, presidente de la AFA por la oportunidad que tuvieron tanto él como su cuerpo técnico. "Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo", pidió.

Para finalizar, evitando hablar sobre la continuidad de Lionel Messi, dedicó unas palabras a su puesto de trabajo y a la importancia que tiene la cabeza de quien lo conduce: "Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensamos, con todos los chicos del cuerpo técnico, estar. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, a formar un grupo como este que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento".