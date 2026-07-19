Paredes fue expulsado luego del partido

Argentina finalizó este domingo su participación en el Mundial 2026 con derrota por 1-0 frente a España en la final del torneo. En campo, el equipo de Lionel Scaloni sufrió la expulsión de Enzo Fernández, pero luego del partido se produjo una tarjeta roja más.

Con el encuentro finalizado, Leandro Paredes agredió a Eric García y Gavi, jugadores españoles que se encontraban celebrando la consagración del título. Lionel Scaloni, Walter Samuel y Roberto Ayala intervinieron inmediatamente con el fin de frenar la reacción de jugadores españoles y otros argentinos, entre los que estaba Nahuel Molina.

Paredes, que fue amonestado durante el partido y quizás por repetición de faltas debió irse expulsado en cancha, terminó recibiendo la tarjeta roja y habrá que esperar al informe del árbitro para saber cuántas fechas de sanción le corresponden.

Por fortuna el hecho no pasó a mayores tras la agresión inicial del futbolista de Boca Juniors y las aguas se calmaron e incluso se reconocieron luego durante la premiación. La imagen posterior de Paredes, sentado y llorando instantes después de finalizado el encuentro es quizás lo que se esperaba como reacción inicial tras la derrota.

Es la imagen que terminó dejando todo el plantel luego de recibir la medalla por el segundo puesto e ir hacia la cabecera en donde había mayoría de público argentino para agradecer el acompañamiento.