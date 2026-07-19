Rocamora confirmó a Jeremías Diotto como su quinta incorporación

En las últimas horas, el Club Rocamora de Concepción del Uruguay anunció la llegada de su quinta incorporación a la institución para la disputa de la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquet.

La nueva incorporación es Jeremías Diotto, quien durante la última temporada vistió la camiseta de San Isidro de San Francisco. El pivote cordobés de 23 años mide 2,04 metros de altura y jugó las últimas finales por el ascenso.

En San Isidro disputó los 48 partidos de la pasada temporada, promediando 13,1 minutos y 5,2 puntos por partido. Con mayor presencia defensiva a la hora de capturar rebotes (dos por partido), promedió 1,4 en total por juego.

Con el conjunto sanfrancisqueño formó parte de la definición de la Liga Argentina, en la que cayeron por 3-1 ante Lanús. Previamente, el equipo cordobés eliminó a La Unión de Colón (en semifinales) y a Deportivo Viedma en cuartos de final.

Diotto es el quinto en sumarse al plantel dirigido por Juan Amato. El primero en confirmar su llegada fue Franco Maeso, interno que estuvo en la institución durante la temporada 2025/26. Luego se incorporó el paranaense Juan Krapp, que estuvo en la última Liga Federal con Recreativo.

No será el único paranaense en el equipo, ya que también se sumará Juan Cruz Scacchi, que en la última temporada vistió la camiseta de Deportivo Norte de Armstrong, con el que jugó 32 partidos durante la última temporada.

El otro refuerzo confirmado es el de Lucas Latorre. El escolta proviene desde San Lorenzo en la Liga Nacional de Básquet, con el que disputó un total de 29 partidos.