Tras la derrota, la selección argentina parte hacia Buenos Aires

Este domingo la selección argentina cayó en la definición del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 frente a España, que alcanzó la segunda consagración de su historia. Tras el encuentro y la premiación, el seleccionado argentino pasa sus últimas horas en los Estados Unidos.

El plantel volverá a la concentración y partirá luego hacia Buenos Aires. El viaje en avión está previsto para este domingo a la medianoche y la madrugada del lunes. El vuelo chárter partirá directamente hacia el país.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitaron disponer de al menos seis horas una vez que termine el partido para organizar la salida del estadio, cumplir con los compromisos protocolares, realizar los controles correspondientes y trasladarse hacia el aeropuerto para el regreso.

El viaje durará aproximadamente unas 11 horas y su llegada está prevista en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en horas del mediodía, según indica TyC Sports.

No está definido qué se hará respecto al recibimiento que tendrá el plantel. No se estableció un punto de encuentro, ni se organizó de manera oficial una reunión con los jugadores argentinos.