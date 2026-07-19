Turismo Pista: Dodera terminó séptimo en la final de la Clase 2

Brian Dodera terminó en el séptimo lugar de la final de la Clase 2 (foto: archivo).

Este domingo concluyó la actividad correspondiente a la sexta fecha del campeonato del Turismo Pista en sus tres categorías. Clase 1, Clase 2 y Clase 3 tuvieron actividad en el autódromo de Río Cuarto, Córdoba, en una jornada atravesada por el cielo cubierto.

En la Clase 2, la de mayor representación entrerriana, el ganador fue el local Nicolás Herrera. El cordobés partió desde el puesto de líder y obtuvo su primera victoria del 2026 a bordo de un Volkswagen Up.

El segundo puesto en su categoría fue para Alejo Cravero, que llegó a 783 milésimas; mientras que Agustín Gajate ocupó el tercer lugar del podio a 996 milésimas del vencedor de la competencia. Ambos compiten a bordo de un Fiat Way.

En cuanto a la representación entrerriana, el más destacado fue el uruguayense Brian Dodera, que llegó en el séptimo lugar luego de completar las 20 vueltas de competencia a cuatro segundos y 866 milésimas del vencedor.

Clase 1

En la Clase 1 el ganador en pista fue Adrián Oubiña, pero luego de su exclusión por orden de las autoridades, el triunfo lo heredó Esteban Monje. En el podio lo acompañaron Lucas Bayala y Lucio Rodríguez.

Clase 3

En la clase principal de esta categoría el vencedor fue Franco De Benedictis, que se impuso por primera vez en la divisional. Fue a bordo del Toyota Etios del Tigre Racing, equipo que se impuso en cuatro de las seis fechas de este campeonato. En el segundo lugar acabó Luciano González, apenas a 206 milésimas del ganador; mientras que el tercero fue Matías Canapino.

La próxima jornada de actividad para las tres clases de esta categoría se desarrollará el fin de semana del 7 al 9 de agosto en el autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Se tratará de una jornada especial, ya que tendrá lugar la “Carrera de los 300 pilotos”.