Básquet: el comienzo de la Liga Provincial está previsto para el 7 de agosto

La próxima edición de la Liga Provincial de Básquetbol de Mayores Masculina se disputará desde el viernes 7 de agosto, según se resolvió el pasado sábado en el Círculo Médico de Villaguay durante una reunion celebrada por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) con los 27 clubes que formarán parte del certamen.

En el encuentro, se acordaron aspectos reglamentarios clave y se analizaron cuestiones organizativas y deportivas para los clubes durante la competencia. En ese marco, quedaron resultas las zonas correspondientes a la Primera Fase; allí jugarán todos contra todos a dos rondas.

El presidente Julio Giménez estuvo a cargo del cónclave que reunió dirigentes y entrenadores de las entidades intervinientes. También se hicieron presentes en la reunión el vicepresidente primero de la FBER, Carlos Scola; el secretario general Ariel Rey; el tesorero Gustavo Ortiz; y el vocal Santiago Losada, además de otros integrantes del Consejo Directivo FBER.

Las conferencias:

Conferencia 1: Estudiantes Paraná, Talleres, Olimpia, Ciclista, Paracao, Recreativo, Quique, Sionista, Independiente (La Paz) y Urquiza (Santa Elena).

Conferencia 2: Estudiantes Concordia, Capuchinos, Social y Deportivo San José, Social Federación, La Armonía, Sportivo San Salvador, Deportivo Ferrocarril y Sarmiento (Villaguay).

Conferencia 3: Zaninetti, Parque Sur, Regatas Uruguay, Atlético Tala, Peñarol (Rosario del Tala), Luis Luciano (Urdinarain), Racing (Gualeguaychú), BH (Gualeguay) y Centro Bancario.

Fuente: FBER.