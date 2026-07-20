El autódromo de Concordia también sufrió graves daños estructurales por el temporal

Un intenso temporal azotó el pasado viernes a la ciudad de Concordia impactando de lleno en la infraestructura del autódromo local. El fenómeno meteorológico, que también provocó cortes en el suministro eléctrico y daños diversos en el casco urbano, dejó al trazado con serias complicaciones operativas tras la afectación directa de su equipamiento.

De acuerdo con los relevamientos preliminares y las imágenes difundidas por el medio Bandera Verde, la magnitud de las ráfagas derivó en la voladura de los techos en el sector trasero de los boxes, además de destruir una batería de baños situada en el playón principal. Asimismo, la fuerza del viento provocó la caída de árboles de gran porte y el desplazamiento de alambrados perimetrales, configurando un escenario de destrucción material que obligó a las autoridades a suspender el uso de las instalaciones.





Ante este panorama, los integrantes del Auto Moto Club Concordia se encuentran abocados a realizar un diagnóstico exhaustivo de la estructura. La prioridad actual se centra en determinar el alcance real de las pérdidas y establecer el cronograma de reparaciones necesarias para rehabilitar el predio. Afortunadamente, no se registraron víctimas humanas, limitándose el saldo negativo estrictamente a los daños edilicios y al cese temporal de las actividades en el trazado.