“El dolor es muy grande, pero también me quedo con todo lo bueno”, escribió Messi

El capitán de la selección argentina rompió el silencio con una sentida publicación en sus redes sociales luego de la derrota ante España. Además de expresar su tristeza, destacó el recorrido del equipo, agradeció el apoyo de los hinchas y felicitó al nuevo campeón.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre la herida”, escribió el rosarino de 39 años al comenzar su publicación, reflejando la desilusión que dejó haber quedado a un paso de un nuevo título mundial.

Sin embargo, rápidamente eligió poner el foco en el recorrido del equipo: “Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.

Más del mensaje de Messi

En otro tramo del mensaje, Leo pidió valorar el proceso de esta selección argentina más allá del resultado final. “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, destacó, en referencia al título conseguido en Qatar 2022 y al subcampeonato obtenido en esta edición en Estados Unidos.

El capitán también aprovechó para agradecer el respaldo recibido durante toda la competencia, donde los hinchas argentinos coparon cada estadio y dejaron su huella con banderazos históricos: “Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.

Por último, dejó un gesto de grandeza deportiva al reconocer el mérito del rival que se quedó con el título: “También quiero felicitar a España por el campeonato”.

Con ese mensaje, Messi puso punto final a su participación en los Mundiales. A los 39 años, el propio capitán había confirmado durante la competencia que esta sería su última Copa del Mundo, cerrando así una trayectoria histórica que lo tuvo como campeón en Qatar 2022, subcampeón en Brasil 2014 y nuevamente finalista en Estados Unidos, México y Canadá 2026.