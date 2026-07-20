“Es la primera vez que no tengo el presupuesto para la temporada completa”, dijo Bonelli

Nicolás Bonelli contó que por primera vez en su carrera no juntó el prespuesto para toda la temporada.

El uruguayense Nicolás Bonelli atraviesa un importante contraste en la temporada 2026 de Turismo Carretera. El oriundo de Concepción del Uruguay fue el mejor representante de Ford Mustang en las últimas fechas, rendimiento que se plasmó con el reciente podio en Posadas, algo que no conseguía hace 11 años. Pero muy distinto es el panorama presupuestario, ya que el entrerriano confesó que por primera vez planifica su año carrera a carrera, sin garantías de completar el calendario.

“No es poca cosa a los 42 años lograr otro podio. Nos queda la espinita de no haber ganado, pero seguiremos intentando. Lo importante es que el auto estuvo adelante durante todo el fin de semana. Es una caricia al alma y al corazón”, le dijo Bonelli a SoloTC.

El segundo puesto logrado en la octava fecha del TC en Posadas tiene un valor extra porque cortó una sequía de 11 años sin subir al podio (el último había sido en la novena fecha de 2015 en Olavarría) y lo hizo peleando contra superestructuras, estando él en inferioridad de condiciones en la parte presupuestaria.

A saber, terminó detrás de Otto Fritzler, que maneja un Mercedes-Benz atendido por el Maquin Parts Racing; y superó a Julián Santero, que corre con un BMW oficial, y a Christian Ledesma, que hace lo propio con un Chevrolet Camaro del Pradecon Racing.

“Desde el principio de año que somos el único auto del Turismo Carretera que no tiene vendido el parabrisas. Es la primera vez en todos mis años de carrera que no tengo el presupuesto para hacer la temporada completa y vamos carrera a carrera”, concluyó Bonelli ante SoloTC.

Por si fuera poco, el piloto de 42 años se convirtió en una de las referencias de Ford en las últimas clasificaciones. No obstante, todavía tiene una cuenta pendiente en las finales, ya que por problemas mecánicos o errores ajenos sumó tres abandonos en ocho fechas que lo dejaron relegado en la tabla del campeonato.

Actualmente marcha 24° a 61 unidades de Ignacio Faín (Torino), que cierra la zona de clasificación a la Copa de Oro, a falta de dos carreras para completar la Etapa Regular.