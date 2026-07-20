“Hay que sacarse el sombrero con estos chicos”, destacó Flotta

En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Rubén Flotta explicó en el comienzo: “Hay que resignarse porque nos ganó un equipo que fue superior, de hecho, fue la mejor selección del Mundial y los números lo marcan. En este marco, creo que fue notable la diferencia entre ambas selecciones y, encima, en una final de un Mundial”.

A la hora de marcar una diferencia entre ambos seleccionados, el DT explicó: “Argentina llegó con dos alargues previos a la final, España no. Argentina llegó entre algodones al Mundial en sí, pero la diferencia física fue muy grande. Creo que con cualquier táctica no ganaba, fueron13 a 3 las opciones de gol, pero se trata de un rival que hace 38 partidos sin perder y ayer se consagró campeón del mundo”.

Más adelante, Flotta se refirió a que Argentina podría haber cambiado el sistema en la final. Al respecto dijo: “Arrancó 4-4-2 y en la salida perdía con la recuperación. Pasaban esos dos jugadores y ahí comenzaba la superioridad numérica de España, pero no es fácil, son suposiciones que uno hace con el diario del lunes”.

Y añadió: “Cuando ves que te entra el agua al barco, tenés que tratar de evitar que ingrese más. Yo hubiese hecho un 4-1-4-1, pero también Scaloni sabía que físicamente la mayoría no estaba bien”.

En otro tramo, expresó que “hay que sacarse el sombrero con estos chicos, en lo personal estoy orgulloso de esta selección”.

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